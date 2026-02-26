Орбан просить ЄС втрутитися та перевірити роботу нафтопроводу "Дружба"
Угорський премʼєр закликав створити спеціальну "місію" і включити до її складу представників не лише Угорщини, але й Словаччини, оскільки ці країни залежать від російських енергоносіїв.
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Європейський Союз створити спеціальну "місію зі встановлення фактів" для перевірки стану нафтопроводу "Дружба" на тлі загострення відносин з Україною та блокування ключових рішень ЄС. Про це пише The Guardian, передає УНН.
Деталі
У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти Орбан заявив, що така ініціатива має "сприяти своєчасному врегулюванню ситуації", яка, за його словами, призвела до затримки виплат за кредитною програмою ЄС для України на 90 млрд євро та відтермінування ухвалення 20-го пакету санкцій проти росії.
Угорський премʼєр запропонував включити до складу місії експертів з Угорщини та Словаччини - країн, які також залежать від постачання нафти через трубопровід "Дружба" та відчули наслідки збоїв у транзиті.
Орбан запевнив, що Будапешт готовий прийняти результати такої перевірки незалежно від того, якими вони будуть.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив відкритий лист Президенту України Володимиру Зеленському. У листі Орбан звинувачує Україну у блокуванні нафтопроводу "Дружба" та вимагає його негайного відновлення.