Ексклюзив
11:34 • 9338 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 12441 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 27934 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 43369 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 39304 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 38852 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 27514 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 20722 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 48501 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19810 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети26 лютого, 02:22 • 22527 перегляди
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios26 лютого, 03:05 • 21008 перегляди
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів26 лютого, 04:58 • 16639 перегляди
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"07:34 • 12411 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф09:59 • 11288 перегляди
Орбан просить ЄС втрутитися та перевірити роботу нафтопроводу "Дружба"

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Угорський премʼєр закликав створити спеціальну "місію" і включити до її складу представників не лише Угорщини, але й Словаччини, оскільки ці країни залежать від російських енергоносіїв.

Орбан просить ЄС втрутитися та перевірити роботу нафтопроводу "Дружба"

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Європейський Союз створити спеціальну "місію зі встановлення фактів" для перевірки стану нафтопроводу "Дружба" на тлі загострення відносин з Україною та блокування ключових рішень ЄС. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти Орбан заявив, що така ініціатива має "сприяти своєчасному врегулюванню ситуації", яка, за його словами, призвела до затримки виплат за кредитною програмою ЄС для України на 90 млрд євро та відтермінування ухвалення 20-го пакету санкцій проти росії.

Угорський премʼєр запропонував включити до складу місії експертів з Угорщини та Словаччини - країн, які також залежать від постачання нафти через трубопровід "Дружба" та відчули наслідки збоїв у транзиті.

Орбан запевнив, що Будапешт готовий прийняти результати такої перевірки незалежно від того, якими вони будуть.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив відкритий лист Президенту України Володимиру Зеленському. У листі Орбан звинувачує Україну у блокуванні нафтопроводу "Дружба" та вимагає його негайного відновлення.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
The Guardian
Європейський Союз
Словаччина
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна