Орбан просит ЕС вмешаться и проверить работу нефтепровода "Дружба"

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Венгерский премьер призвал создать специальную "миссию" и включить в ее состав представителей не только Венгрии, но и Словакии, поскольку эти страны зависят от российских энергоносителей.

Орбан просит ЕС вмешаться и проверить работу нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский Союз создать специальную "миссию по установлению фактов" для проверки состояния нефтепровода "Дружба" на фоне обострения отношений с Украиной и блокирования ключевых решений ЕС. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

В письме к президенту Европейского совета Антониу Коште Орбан заявил, что такая инициатива должна "способствовать своевременному урегулированию ситуации", которая, по его словам, привела к задержке выплат по кредитной программе ЕС для Украины на 90 млрд евро и отсрочке принятия 20-го пакета санкций против россии.

Венгерский премьер предложил включить в состав миссии экспертов из Венгрии и Словакии - стран, которые также зависят от поставок нефти через трубопровод "Дружба" и ощутили последствия сбоев в транзите.

Орбан заверил, что Будапешт готов принять результаты такой проверки независимо от того, какими они будут.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В письме Орбан обвиняет Украину в блокировании нефтепровода "Дружба" и требует его немедленного восстановления.

