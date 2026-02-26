Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "надіслав" відкритого листа Президенту України Володимиру Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба", пише УНН.

"Відкритий лист до Президента Володимира Зеленського. Пане Президенте, протягом чотирьох років Ви не можете прийняти позицію суверенного угорського уряду та угорського народу щодо російсько-української війни", - ідеться у вступі у листі.

У листі Орбана є низка звинувачень, зокрема щодо того, щоб нібито "примусити Угорщину вступити у війну між Вашою країною та росією", а також щодо політичних питань на тлі наближення виборів в Угорщині.

"Останніми днями Ви заблокували нафтопровід "Дружба", який має вирішальне значення для енергопостачання Угорщини. Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу безпечне та доступне енергопостачання угорських сімей. Тому я закликаю Вас змінити свою антиугорську політику! Ми, угорський народ, не несемо відповідальності за ситуацію, в якій опинилася Україна. Ми співчуваємо українському народу, але ми не бажаємо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати воєнні зусилля та не хочемо платити більше за енергоносії. Я закликаю вас негайно знову відкрити нафтопровід "Дружба" та утриматися від будь-яких подальших нападок на енергетичну безпеку Угорщини. Більше поваги до Угорщини!", - ідеться у листі Орбана від 26 лютого.

Зупинка поставок російської нафти трубопроводом "Дружба" після російської атаки спричинила нову напруженість між Україною та державами-членами ЄС Угорщиною та Словаччиною. Угорщина і Словаччина, де знаходяться єдині нафтопереробні заводи, що залишилися в ЄС, що використовують російську нафту, що постачається трубопроводом "Дружба", намагаються забезпечити постачання з того часу, як вони були призупинені 27 січня.

Угорщина та Словаччина звинуватили Україну в затягуванні відновлення постачання з політичних причин і оголосили про припинення експорту дизельного палива до України. Угорщина також пригрозила припиненням експорту електроенергії та газу до України. Як і Словаччина, чий прем'єр Роберт Фіцо поставив ультиматум щодо аварійних поставок електроенергії. Згодом Угорщина заявила, що не планує зупиняти експорт електроенергії.

Утім, у звіті аналітичного Центру дослідження демократії (CSD) від 16 лютого, зазначається, що Угорщині не потрібна російська нафта, оскільки інші джерела легкодоступні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зазначало Reuters, є затятим противником прагнення України до вступу до ЄС, і Угорщина, і Словаччина підтримували добрі відносини з главою кремля володимиром путіним майже чотири роки вторгнення рф до України.

Угорщина на тлі суперечки заблокувала у ЄС новий, 20-й, пакет санкцій проти рф, а також кредит Україні в 90 млрд євро.