Ексклюзив
12:37 • 4096 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 13591 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 19117 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 20408 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
07:36 • 21296 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 16646 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 31952 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 70462 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 51169 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 69355 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Угорщина пригрозила припиненням експорту електроенергії та газу до України

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Угорщина розглядає припинення експорту електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Угорщина та Словаччина звинувачують Україну в затягуванні відновлення постачань з політичних мотивів.

Угорщина пригрозила припиненням експорту електроенергії та газу до України

Угорщина розглядає можливість припинення експорту електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить постачання російської нафти до країни трубопроводом "Дружба", заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана на брифінгу в четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Угорщина і Словаччина, де знаходяться єдині нафтопереробні заводи, що залишилися в ЄС, що використовують російську нафту, що постачається трубопроводом "Дружба", намагаються забезпечити постачання "з того часу, як вони були призупинені 27 січня після, за даними України, атаки російського безпілотника, який пошкодив інфраструктуру трубопроводу", пише видання.

Нафтопереробні заводи планують використовувати державні нафтові запаси, при цьому уряд Словаччини в середу схвалив вивільнення 250 000 тонн.

Глава адміністрації Орбана Гергей Гуляш заявив, що угорський уряд також вивільнив стратегічні нафтові запаси на запит нафтопереробної компанії MOL.

Угорщина та Словаччина "звинуватили Україну в затягуванні відновлення постачання з політичних причин", і в середу оголосили про припинення експорту дизельного палива до України.

Словаччина слідом за Угорщиною заявила про призупинку експорту дизелю в Україну18.02.26, 16:17 • 2766 переглядiв

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зазначає при цьому видання, є затятим противником прагнення України до вступу до ЄС, і Угорщина, і Словаччина підтримували добрі відносини з главою кремля володимиром путіним майже чотири роки вторгнення рф до України.

Ми також розглядаємо варіант припинення постачання електроенергії та газу в Україну

- сказав Гуляш.

Він додав, що Будапешт координує свої дії зі Словаччиною, якщо Україна не відновить постачання нафти трубопроводом "Дружба".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також порушив питання про можливість припинення аварійних поставок електроенергії в Україну.

Угорщина заявила про припинення постачання дизелю в Україну, Словаччина погрожує щодо електрики - ЗМІ18.02.26, 14:56 • 2912 переглядiв

"Будуть ухвалені подальші контрзаходи, якщо український уряд не змінить свого рішення і продовжить зупиняти роботу трубопроводу "Дружба" за допомогою хибних аргументів", - сказав Гуляш.

За даними київської консалтингової компанії ExPro, "на Угорщину та Словаччину припадає 68% імпорту електроенергії в Україну цього місяця. Угорщина також забезпечує близько третини імпорту газу в Україну, за даними газотранспортного оператора країни", вказує видання.

Гуляш також повторив твердження про те, що Україна намагалася втрутитися у вибори в Угорщині 12 квітня, що Київ заперечує, пише видання.

Орбан перебуває при владі 16 років, але зараз відстає в опитуваннях громадської думки перед виборами.

Опозиційна партія Угорщини "Тиса" зберігає перевагу над партією премʼєра Віктора Орбана "Фідес" - Reuters 13.02.26, 13:46 • 4804 перегляди

У середу Угорщина також заявила, що вона та Словаччина звернулися до Європейської комісії з проханням забезпечити дотримання винятку, що дозволяє їм закуповувати російську нафту морським шляхом, попри санкції ЄС, які забороняють державам-членам імпортувати її.

Угорщина збирається отримати російську нафту морем через перебої з трубопроводом - Сійярто каже про замовлені перші партії18.02.26, 14:26 • 3566 переглядiв

Це здійснюватиметься через трубопровід Adria через Хорватію, міністерство економіки якої заявило, що її трубопровід може транспортувати більше нафти до Угорщини та Словаччини, але це не має бути російська нафта.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Путін
Європейська комісія
Роберт Фіцо
Хорватія
Словаччина
Угорщина
Україна
Віктор Орбан