Словаччина слідом за Угорщиною заявила про призупинку експорту дизелю в Україну

Словацька компанія Slovnaft тимчасово призупиняє експорт дизельного палива до України та інші види експорту, повідомили в словацькому уряді 18 лютого після аналогічного оголошення Угорщини, пише УНН.

Деталі

"Уряд сьогодні ухвалив рішення про те, що ми відпускаємо 250 000 тонн нафти з Управління державних матеріальних резервів, що дозволить Slovnaft виробляти для потреб Словацької Республіки щонайменше ще місяць", – оголосив прем’єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо після завершення засідання уряду. Причиною назвали "переривання роботи нафтопроводу "Дружба"" в Україні. Slovnaft, як вказано, може використовувати ці поставки нафти з наступного тижня.

Словаччина оголосила надзвичайну ситуацію в нафтовій галузі на тлі пошкодження "Дружби"

Фіцо запевнив, що Словаччина не матиме дефіциту нафтопродуктів. Slovnaft потребує від 7300 до 7500 тонн нафти для свого щоденного виробництва, щоб виробляти достатньо продукції для території Словацької Республіки. "Slovnaft тимчасово призупиняє експорт дизельного палива до України та інші види експорту". "Все, що вона вироблятиме, буде призначено для словацького ринку", - сказав Фіцо.

Фіцо, як вказано, обговорив з послом Словаччини в Україні деталі перебоїв у роботі нафтопроводу "Дружба" в Україні. "За його словами, Україна досі не надала жодної інформації про інцидент, тому посол Словаччини в Україні надіслав офіційну ноту представникам України з проханням про пояснення". "Я запропоную нашому послу, щоб він попросив про можливість відвідати Броди. Не тільки його, але й експертну групу зі Словаччини, щоб ми могли на власні очі побачити, що там сталося, чи є пошкодження такими, як стверджує Україна, чи це вигадка, бо наша розвідувальна інформація говорить, що воно відремонтоване та технічно готове до постачання нафти. Ми також звернемося до Єврокомісії, щоб вона направила моніторингову групу, щоб подивитися, що насправді сталося в Бродах, бо якщо це політичний шантаж, як з газом, то це абсолютно неприйнятно", – заявив прем’єр-міністр Словацької Республіки.

Доповнення

Раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив про рішення Будапешта, що постачання дизельного палива до України буде припинено.