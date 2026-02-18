Словаччина слідом за Угорщиною заявила про призупинку експорту дизелю в Україну

$43.260.09
51.170.01
uk
Ексклюзив
12:34 • 7090 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 11865 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 11215 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 16529 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 20191 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 15570 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 16756 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 25336 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 39430 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 39171 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
72%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві18 лютого, 05:31 • 19024 перегляди
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та CloudflarePhoto18 лютого, 06:29 • 21937 перегляди
Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор18 лютого, 07:39 • 10403 перегляди
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні09:27 • 6008 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ09:58 • 15499 перегляди
Публікації
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 3776 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34 • 7090 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 50911 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 65836 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 72415 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Петер Сіярто
Кирило Буданов
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Женева
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Одеса
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto12:23 • 2378 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 4710 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 18224 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 30844 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 26060 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Фільм
The Guardian

Словаччина слідом за Угорщиною заявила про призупинку експорту дизелю в Україну

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Словацька компанія Slovnaft тимчасово призупиняє експорт дизельного палива в Україну та інші види експорту. Це рішення прийнято після оголошення Угорщини та через переривання роботи нафтопроводу "Дружба" в Україні.

Словаччина слідом за Угорщиною заявила про призупинку експорту дизелю в Україну

Словацька компанія Slovnaft тимчасово призупиняє експорт дизельного палива до України та інші види експорту, повідомили в словацькому уряді 18 лютого після аналогічного оголошення Угорщини, пише УНН.

Деталі

"Уряд сьогодні ухвалив рішення про те, що ми відпускаємо 250 000 тонн нафти з Управління державних матеріальних резервів, що дозволить Slovnaft виробляти для потреб Словацької Республіки щонайменше ще місяць", – оголосив прем’єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо після завершення засідання уряду. Причиною назвали "переривання роботи нафтопроводу "Дружба"" в Україні. Slovnaft, як вказано, може використовувати ці поставки нафти з наступного тижня.

Словаччина оголосила надзвичайну ситуацію в нафтовій галузі на тлі пошкодження "Дружби"18.02.26, 13:53 • 2850 переглядiв

Фіцо запевнив, що Словаччина не матиме дефіциту нафтопродуктів. Slovnaft потребує від 7300 до 7500 тонн нафти для свого щоденного виробництва, щоб виробляти достатньо продукції для території Словацької Республіки. "Slovnaft тимчасово призупиняє експорт дизельного палива до України та інші види експорту". "Все, що вона вироблятиме, буде призначено для словацького ринку", - сказав Фіцо. 

Фіцо, як вказано, обговорив з послом Словаччини в Україні деталі перебоїв у роботі нафтопроводу "Дружба" в Україні. "За його словами, Україна досі не надала жодної інформації про інцидент, тому посол Словаччини в Україні надіслав офіційну ноту представникам України з проханням про пояснення". "Я запропоную нашому послу, щоб він попросив про можливість відвідати Броди. Не тільки його, але й експертну групу зі Словаччини, щоб ми могли на власні очі побачити, що там сталося, чи є пошкодження такими, як стверджує Україна, чи це вигадка, бо наша розвідувальна інформація говорить, що воно відремонтоване та технічно готове до постачання нафти. Ми також звернемося до Єврокомісії, щоб вона направила моніторингову групу, щоб подивитися, що насправді сталося в Бродах, бо якщо це політичний шантаж, як з газом, то це абсолютно неприйнятно", – заявив прем’єр-міністр Словацької Республіки.

Доповнення

Раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив про рішення Будапешта, що постачання дизельного палива до України буде припинено.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Дипломатка
Європейська комісія
Роберт Фіцо
Словаччина
Угорщина
Україна