Влада Молдови активізує розслідування щодо проросійських політиків після затримання очільниці Гагаузії. Її підозрюють у корупції, пов'язаній з фінансуванням проросійського блоку.
Кишинів надасть Придністров'ю 3 млн кубометрів газу для підтримки тиску в системі. ЄС виділить 30 млн євро на закупівлю газу для виробництва електроенергії в регіоні.
Зеленський обговорив з Алієвим можливість транзиту азербайджанського газу через українську ГТС до Європи. Україна готова швидко підписати контракти для постачання неросійського газу європейським країнам.
Президент України розповів про спроби Путіна створити канали впливу через сепаратистів та інші держави. Указ РНБО допоміг швидко зупинити спроби втручання та маніпуляцій з боку РФ.
Президент України висловив надію на участь у мирних переговорах України, США, Європи та росії. Зеленський наголосив на важливості європейського голосу, оскільки Україна прагне членства в ЄС.
Україна може постачати вугілля до Молдови для забезпечення електроенергії, заявив Зеленський після зустрічі з Санду. Україна готова надавати вугілля за низькою ціною або безплатно в обмін на електроенергію.
Президент України заявив, що військова допомога США не зупинена, попри обмеження на 90 днів гуманітарних програм. Пентагон підтвердив, що указ про паузу не впливає на збройну допомогу Україні.
Президент України провів зустріч з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві. Лідери обговорили регіональну безпеку, енергетичні та соціальні питання, які стосуються обох країн.
Мая Санду прибула до Києва для переговорів з президентом Зеленським. Сторони обговорять питання безпеки, енергетики, інфраструктури, торгівлі та спільний шлях до ЄС.
Майя Санду заявила про готовність надати фінансову та гуманітарну допомогу Придністров'ю для подолання енергетичної кризи.
Президент України провів розмову з Маєю Санду щодо енергетичних викликів у Молдові. Україна готова надати допомогу вугіллям для подолання енергетичної кризи та протидії російському тиску.
Президент Зеленський заявив, що путін планує боротися за парламент Молдови та змінити її проєвропейський курс.
Пес президента Молдови Майї Санду на прізвисько Кодруц втік з адміністрації через гучні феєрверки в новорічну ніч. Тварину знайшли на вулицях Кишинева та повернули додому.
Парламент Молдови ухвалив Національну стратегію оборони на 2024-2034 роки, де росію визнано головною загрозою. Документ передбачає збільшення оборонних витрат та інтеграцію у військові структури ЄС.
Прикордонна поліція Молдови повідомила про можливе порушення повітряного простору двома російськими ракетами 25 грудня. Міноборони країни заперечує порушення, заявляючи про відсутність фіксації ракет системою моніторингу.
Масована атака рф на Україну є відповіддю на пропозиції щодо "різдвяного перемир'я", вважає міністр Сибіга. За його словами, російська ракета також порушила повітряний простір Молдови та Румунії.
Президентка Молдови Мая Санду заявила про порушення повітряного простору країни російською ракетою під час різдвяних свят. Ракета пролетіла в напрямку Чернівців, а Польща активізувала свої ВПС через масовану атаку.
Президентка Молдови Мая Санду офіційно вступила на посаду на наступні чотири роки. На церемонії вона відзначила складні часи для країни через регіональні кризи та війну поблизу кордонів.
російська розвідка заявляє про підготовку Молдовою військової операції в Придністров'ї за наказом Маї Санду. Кишинів спростовує ці звинувачення, називаючи їх черговою дезінформацією.
Опитування показало значне зростання довіри українців до Дональда Трампа - з 10,1% до 44,6%. Найбільшою довірою серед іноземних лідерів користуються Урсула фон дер Ляєн та Анджей Дуда - по 65%.
У Молдові запроваджено надзвичайний стан в енергетичному секторі через проблеми з постачанням газу. Президентка звільнила міністра енергетики через несвоєчасну закупівлю дешевого газу.
Глава МВС Молдови Ефрос подав у відставку після переобрання Майї Санду на другий президентський термін. Рішення прийнято на тлі викликів, пов'язаних з війною в Україні та напливом біженців.
Президентка Молдови засудила масштабні авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі України. РФ випустила близько 120 ракет і 90 дронів, ППО знищила понад 140 цілей.
На території Молдови виявлено два російські дрони, один з яких ідентифіковано як Shahed без вибухівки. Президентка Майя Санду заявила, що ситуація не становить небезпеки для громадян, але викликає занепокоєння.
Центральна виборча комісія Молдови офіційно затвердила результати другого туру президентських виборів. Майя Санду перемогла з 55,35% голосів, випередивши Олександра Стояногло, який набрав 44,65%.
Президент України зустрівся з новообраною Президенткою Молдови на саміті Європейської політичної спільноти. Обговорили євроінтеграцію, безпекові виклики та протидію російській дезінформації.
Блок "Victorie" заявив про нерівні умови голосування для діаспор у Європі та росії. Опозиція стверджує, що перемога Санду досягнута через махінації на європейських дільницях.
Інститут вивчення війни повідомляє про спроби російських агентів дискредитувати перемогу Майї Санду на виборах у Молдові. Проросійські політики та олігархи поширюють заяви про нелегітимність результатів голосування.
Президент України провів телефонну розмову з Майєю Санду та привітав її з перемогою на виборах. Лідери обговорили євроінтеграцію та Зеленський запросив Санду відвідати Україну.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО прокоментував перемогу Маї Санду на виборах президента Молдови. За його словами, це завадить російським планам щодо Придністров'я та сприятиме стратегічній співпраці.