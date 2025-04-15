Майя Санду

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22234 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 143607 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130577 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194130 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77055 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Молдова активізує розслідування щодо проросійських політичних структур

Влада Молдови активізує розслідування щодо проросійських політиків після затримання очільниці Гагаузії. Її підозрюють у корупції, пов'язаній з фінансуванням проросійського блоку.

Новини Світу • 28 березня, 01:40 • 14712 перегляди

Молдова надасть Придністров'ю 3 млн кубометрів газу в борг

Кишинів надасть Придністров'ю 3 млн кубометрів газу для підтримки тиску в системі. ЄС виділить 30 млн євро на закупівлю газу для виробництва електроенергії в регіоні.

Новини Світу • 27 січня, 14:33 • 29574 перегляди

Зеленський заявив про можливість транзиту азербайджанського газу до Європи через Україну

Зеленський обговорив з Алієвим можливість транзиту азербайджанського газу через українську ГТС до Європи. Україна готова швидко підписати контракти для постачання неросійського газу європейським країнам.

Економіка • 25 січня, 15:05 • 105895 перегляди

Зеленський пояснив, чому заборонив переговори з рф: що стоїть за рішенням РНБО

Президент України розповів про спроби Путіна створити канали впливу через сепаратистів та інші держави. Указ РНБО допоміг швидко зупинити спроби втручання та маніпуляцій з боку РФ.

Політика • 25 січня, 13:40 • 100880 перегляди

Зеленський сподівається на участь України, США, Європи та росії у мирних переговорах

Президент України висловив надію на участь у мирних переговорах України, США, Європи та росії. Зеленський наголосив на важливості європейського голосу, оскільки Україна прагне членства в ЄС.

Політика • 25 січня, 13:16 • 37916 перегляди

Зеленський: у нас є вугілля, яке ми можемо постачати в Молдову

Україна може постачати вугілля до Молдови для забезпечення електроенергії, заявив Зеленський після зустрічі з Санду. Україна готова надавати вугілля за низькою ціною або безплатно в обмін на електроенергію.

Економіка • 25 січня, 12:50 • 44944 перегляди

Військова допомога Україні не зупинена - Зеленський про зупинку США зовнішньої підтримки на 90 днів

Президент України заявив, що військова допомога США не зупинена, попри обмеження на 90 днів гуманітарних програм. Пентагон підтвердив, що указ про паузу не впливає на збройну допомогу Україні.

Війна • 25 січня, 12:24 • 36884 перегляди

Зеленський і Санду зустрілися у Києві: обговорили регіональні виклики

Президент України провів зустріч з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві. Лідери обговорили регіональну безпеку, енергетичні та соціальні питання, які стосуються обох країн.

Політика • 25 січня, 12:00 • 31031 перегляди

Президентка Молдови прибула до Києва: що обговорить із Зеленським

Мая Санду прибула до Києва для переговорів з президентом Зеленським. Сторони обговорять питання безпеки, енергетики, інфраструктури, торгівлі та спільний шлях до ЄС.

Політика • 25 січня, 08:30 • 32439 перегляди

Президентка Молдови розповіла, за яких умов можлива фінансова підтримка для Придністров'я

Майя Санду заявила про готовність надати фінансову та гуманітарну допомогу Придністров'ю для подолання енергетичної кризи.

Новини Світу • 20 січня, 08:09 • 35495 перегляди

Україна готова допомогти Молдові, зокрема, вугіллям - Зеленський

Президент України провів розмову з Маєю Санду щодо енергетичних викликів у Молдові. Україна готова надати допомогу вугіллям для подолання енергетичної кризи та протидії російському тиску.

Економіка • 8 січня, 19:22 • 40569 перегляди

Зеленський розкрив плани путіна щодо Молдови

Президент Зеленський заявив, що путін планує боротися за парламент Молдови та змінити її проєвропейський курс.

Політика • 5 січня, 20:52 • 24270 перегляди

Пес президента Молдови на прізвисько Кодруц загубився в новорічну ніч, злякавшись феєрверків

Пес президента Молдови Майї Санду на прізвисько Кодруц втік з адміністрації через гучні феєрверки в новорічну ніч. Тварину знайшли на вулицях Кишинева та повернули додому.

Новини Світу • 1 січня, 13:17 • 25529 перегляди

Молдова назвала росію головною загрозою в стратегії оборони на наступне десятиліття

Парламент Молдови ухвалив Національну стратегію оборони на 2024-2034 роки, де росію визнано головною загрозою. Документ передбачає збільшення оборонних витрат та інтеграцію у військові структури ЄС.

Війна • 27 грудня, 01:47 • 23674 перегляди

Молдова перевіряє інформацію про дві ракети рф, які порушили повітряний простір

Прикордонна поліція Молдови повідомила про можливе порушення повітряного простору двома російськими ракетами 25 грудня. Міноборони країни заперечує порушення, заявляючи про відсутність фіксації ракет системою моніторингу.

Новини Світу • 25 грудня, 12:28 • 15418 перегляди

Сибіга: різдвяний терор - відповідь путіна на пропозицію про "перемир'я" на свята

Масована атака рф на Україну є відповіддю на пропозиції щодо "різдвяного перемир'я", вважає міністр Сибіга. За його словами, російська ракета також порушила повітряний простір Молдови та Румунії.

Війна • 25 грудня, 09:50 • 18817 перегляди

Молдова підтвердила порушення повітряного простору російською ракетою на Різдво

Президентка Молдови Мая Санду заявила про порушення повітряного простору країни російською ракетою під час різдвяних свят. Ракета пролетіла в напрямку Чернівців, а Польща активізувала свої ВПС через масовану атаку.

Війна • 25 грудня, 09:19 • 19520 перегляди

Мая Санду склала присягу на другий президентський термін у Молдові

Президентка Молдови Мая Санду офіційно вступила на посаду на наступні чотири роки. На церемонії вона відзначила складні часи для країни через регіональні кризи та війну поблизу кордонів.

Суспільство • 24 грудня, 11:42 • 11994 перегляди

росія звинувачує Молдову у військовій підготовці: чергова дезінформація про Придністров’я

російська розвідка заявляє про підготовку Молдовою військової операції в Придністров'ї за наказом Маї Санду. Кишинів спростовує ці звинувачення, називаючи їх черговою дезінформацією.

Новини Світу • 23 грудня, 12:47 • 16062 перегляди

Розчарування в Байдені та надія на Трампа: кому українці довіряють більше

Опитування показало значне зростання довіри українців до Дональда Трампа - з 10,1% до 44,6%. Найбільшою довірою серед іноземних лідерів користуються Урсула фон дер Ляєн та Анджей Дуда - по 65%.

Суспільство • 10 грудня, 18:09 • 31671 перегляди

У Молдові оголосили надзвичайний стан в енергетиці та звільнили міністра

У Молдові запроваджено надзвичайний стан в енергетичному секторі через проблеми з постачанням газу. Президентка звільнила міністра енергетики через несвоєчасну закупівлю дешевого газу.

Новини Світу • 5 грудня, 14:14 • 16351 перегляди

Міністр внутрішніх справ Молдови несподівано залишає посаду

Глава МВС Молдови Ефрос подав у відставку після переобрання Майї Санду на другий президентський термін. Рішення прийнято на тлі викликів, пов'язаних з війною в Україні та напливом біженців.

Новини Світу • 19 листопада, 03:14 • 32250 перегляди

Санду рішуче засудила масовані удари рф по Україні

Президентка Молдови засудила масштабні авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі України. РФ випустила близько 120 ракет і 90 дронів, ППО знищила понад 140 цілей.

Війна • 17 листопада, 10:20 • 56800 перегляди

Санду відреагувала на факт падіння російських дронів на території Молдови

На території Молдови виявлено два російські дрони, один з яких ідентифіковано як Shahed без вибухівки. Президентка Майя Санду заявила, що ситуація не становить небезпеки для громадян, але викликає занепокоєння.

Війна • 11 листопада, 14:17 • 18276 перегляди

ЦВК Молдови затвердила перемогу Санду на президентських виборах

Центральна виборча комісія Молдови офіційно затвердила результати другого туру президентських виборів. Майя Санду перемогла з 55,35% голосів, випередивши Олександра Стояногло, який набрав 44,65%.

Політика • 9 листопада, 17:07 • 23170 перегляди

Зеленський зустрівся із Санду в Будапешті і запросив до Києва

Президент України зустрівся з новообраною Президенткою Молдови на саміті Європейської політичної спільноти. Обговорили євроінтеграцію, безпекові виклики та протидію російській дезінформації.

Політика • 7 листопада, 19:05 • 16376 перегляди

Опозиція в Молдові має намір опротестувати результати виборів

Блок "Victorie" заявив про нерівні умови голосування для діаспор у Європі та росії. Опозиція стверджує, що перемога Санду досягнута через махінації на європейських дільницях.

Новини Світу • 5 листопада, 14:29 • 17676 перегляди

ISW: російські агенти у Молдові намагаються скасувати перемогу Санду на виборах

Інститут вивчення війни повідомляє про спроби російських агентів дискредитувати перемогу Майї Санду на виборах у Молдові. Проросійські політики та олігархи поширюють заяви про нелегітимність результатів голосування.

Новини Світу • 5 листопада, 03:59 • 74848 перегляди

Зеленський по телефону особисто привітав Санду з перемогою на виборах у Молдові: про що говорили

Президент України провів телефонну розмову з Майєю Санду та привітав її з перемогою на виборах. Лідери обговорили євроінтеграцію та Зеленський запросив Санду відвідати Україну.

Політика • 4 листопада, 12:28 • 19429 перегляди

Перемога Санду в Молдові: у ЦПД РНБО пояснили, чому це важливо для України

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО прокоментував перемогу Маї Санду на виборах президента Молдови. За його словами, це завадить російським планам щодо Придністров'я та сприятиме стратегічній співпраці.

Політика • 4 листопада, 08:58 • 19402 перегляди