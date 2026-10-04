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"Війна росії вже небезпечно досягає Молдови": Санду емоційно реагує на чергові обстріли

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Під час атаки рф на Україну над Молдовою пролетіли три ракети й два дрони. Уламки спричинили пожежу, постраждалих немає.

"Війна росії вже небезпечно досягає Молдови": Санду емоційно реагує на чергові обстріли

Президентка Молдови Майя Санду заявила про нове порушення повітряного простору країни під час масованої атаки рф на Україну. За даними молдовської влади, над країною пролетіли 3 ракети та 2 безпілотники, уламки яких виявили у кількох районах, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Інциденти сталися вранці 3 жовтня приблизно між 7:45 та 8:00. Фрагменти повітряних цілей виявили у Хинчештському, Новоаненському та Каушенському районах. Через падіння уламків виникла пожежа, однак інформації про постраждалих немає.

Санду безпосередньо пов'язала інцидент із російським ударом по Україні.

"Війна росії небезпечно досягає Молдови"

Я засуджую напад росії на Україну цього ранку. Її війна небезпечно досягає Молдови

– заявила Санду.

За її словами, російські засоби повітряного нападу, зокрема ракети "Бандероль" та безпілотники, порушили повітряний простір Молдови та вибухнули на її території.

Це далеко не перший подібний випадок. Влада Молдови фіксує різке зростання кількості порушень повітряного простору на тлі російських атак по Україні. Станом на 21 вересня у країні повідомляли вже про 39 таких випадків від початку 2026 року – проти 17 за весь 2025 рік.

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Кишинів останніми місяцями посилює протиповітряну оборону. Молдова отримала від ЄС €120 млн на закупівлю системи ППО середньої дальності, а також розвиває можливості виявлення та знищення безпілотників.

Раніше Санду наголошувала, що посилення української ППО безпосередньо підвищує безпеку самої Молдови, оскільки кожна перехоплена над Україною російська ракета чи дрон зменшує ризик їхнього потрапляння у повітряний простір сусідніх держав.

Молдова вручила рф ноту протесту через дрони та ракети в повітряному просторі країни 03.10.26, 20:30 • 5720 переглядiв

Степан Гафтко

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