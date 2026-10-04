"Война россии уже опасно достигает Молдовы": Санду эмоционально реагирует на очередные обстрелы

Президент Молдовы Майя Санду заявила о новом нарушении воздушного пространства страны во время массированной атаки РФ на Украину. По данным молдавских властей, над страной пролетели 3 ракеты и 2 беспилотника, обломки которых обнаружили в нескольких районах, сообщает Politico, пишет УНН.

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Инциденты произошли утром 3 октября примерно между 7:45 и 8:00. Фрагменты воздушных целей обнаружили в Хынчештском, Новоаненском и Каушанском районах. Из-за падения обломков возник пожар, однако информации о пострадавших нет.

Санду напрямую связала инцидент с российским ударом по Украине.

"Война России опасно приближается к Молдове"

Я осуждаю нападение России на Украину этим утром. Ее война опасно приближается к Молдове — заявила Санду.

По ее словам, российские средства воздушного нападения, в частности ракеты "Бандероль" и беспилотники, нарушили воздушное пространство Молдовы и взорвались на ее территории.

Это далеко не первый подобный случай. Власти Молдовы фиксируют резкий рост числа нарушений воздушного пространства на фоне российских атак по Украине. По состоянию на 21 сентября в стране сообщили уже о 39 таких случаях с начала 2026 года — против 17 за весь 2025 год.

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Кишинев в последние месяцы усиливает противовоздушную оборону. Молдова получила от ЕС €120 млн на закупку системы ПВО средней дальности, а также развивает возможности обнаружения и уничтожения беспилотников.

Ранее Санду подчеркивала, что усиление украинской ПВО непосредственно повышает безопасность самой Молдовы, поскольку каждая перехваченная над Украиной российская ракета или дрон снижает риск их попадания в воздушное пространство соседних государств.

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