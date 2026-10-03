В Молдове зафиксировали шесть пролётов в воздушном пространстве страны - три ракеты и два дрона "взорвались на земле"
Киев • УНН
3 октября над Молдовой пролетели три ракеты и два дрона, которые взорвались на земле. Также был обнаружен ещё один несанкционированный полёт.
В Молдове 3 октября зафиксировали пролёт трёх ракет и двух дронов, которые взорвались на земле, а также ещё один пролёт через своё воздушное пространство, на фоне атаки рф на Украину. Об этом сообщили в молдавском оборонном ведомстве в субботу, пишет УНН.
В контексте массированных атак российской федерации на Украину сегодня утром Служба воздушных операций Национальной армии сообщает, что после анализа данных о пролётах через национальное воздушное пространство уточняется: помимо пяти летательных аппаратов — трёх ракет и двух беспилотников, которые взорвались на земле, — был выявлен ещё один несанкционированный полёт
Как отмечается, "объект вошёл в национальное воздушное пространство в 8:04 (...) в направлении населённого пункта Паланка. В 8:05 он покинул воздушное пространство".
"В общей сложности сегодня, 3 октября, системы наблюдения Национальной армии выявили шесть несанкционированных полётов", — говорится в сообщении.
Служба воздушных операций страны, как указано, продолжает мониторить воздушное пространство Республики Молдова в координации с компетентными органами и партнёрами.
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