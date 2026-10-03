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В Молдове после взрывов нашли фрагменты дрона

Киев • УНН

 • 1698 просмотра

В четырех районах Молдовы прогремели взрывы, найдены фрагменты дрона и зафиксированы пожары. Пострадавших нет.

В Молдове после взрывов нашли фрагменты дрона

В Молдове утром 3 октября прогремели взрывы и были обнаружены фрагменты дрона. Об этом сообщили в полиции страны, пишет УНН.

Подробности

"Сегодня утром несколько жителей районов Каушаны, Штефан-Водэ, Анений Ной и Хынчешты сообщили о взрывах за пределами некоторых населённых пунктов", — говорится в сообщении.

В 07:50 по местному времени, как указано, в полицию сообщили о взрыве за пределами города Каушаны, где наблюдался густой дым. "На месте происшествия были обнаружены фрагменты дрона", — говорится в сообщении.

"Фрагменты дрона также были обнаружены вблизи населённых пунктов Дубовка и Хынчешты", — сообщили в полиции Молдовы.

Как отмечается, "в то же время вблизи населённого пункта Крокмаз, района Штефан-Водэ, на поле с виноградниками, рядом с сельскохозяйственной бригадой, произошёл взрыв. О пострадавших не сообщается. В результате инцидента произошло возгорание растительности, были повреждены окна бригады".

Также в полиции Молдовы показали фрагменты дрона, найденные в районе Анений Ной, между сёлами Делакеу и Пухечень; фрагменты дрона, найденные вблизи села Крокмаз, района Штефан-Водэ, в зоне действия сельскохозяйственной бригады; фрагменты дрона, найденные в районе Хынчешты, на окраине села Дубовка; фрагменты дрона, найденные в районе Анений Ной, между сёлами Делакеу и Пухачены; фрагменты дрона, найденные вблизи села Константиновка, района Кеушены, где после взрыва вспыхнул пожар растительности.

На месте происшествия работает полиция страны, которая документирует случаи; обстоятельства инцидентов ещё предстоит установить. Граждан призывают сохранять спокойствие, избегать районов, где сообщалось о взрывах, а также не трогать подозрительные предметы или фрагменты и не приближаться к ним.

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Юлия Шрамко

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