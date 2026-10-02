В Румынии упал предположительно дрон на фоне атаки рф на Украину, произошёл пожар

В Румынии в ночь на 2 октября обнаружили падение, предположительно, дрона вблизи границы на фоне атаки рф на Украину, а также последующий пожар. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны, пишет УНН.

В ночь с 1 на 2 октября система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила новые атаки беспилотников на гражданские и инфраструктурные объекты в Украине, вблизи речной границы с Румынией, в северной части жудеца Тулча. Около 05:00 утра сообщили о падении объекта, предположительно беспилотника, в районе Плауру, жудец Тулча, после чего возник пожар, который не повлек за собой жертв и материального ущерба - сообщили в Министерстве обороны Румынии.

На место происшествия, как сообщается, направили специальный автомобиль службы по чрезвычайным ситуациям Румынии (IGSU) и команды Министерства обороны для тушения пожара. Район взяли под охрану, а специализированные команды Министерства обороны страны, как указано, проведут расследование на месте.

"Хотим отметить, что радиолокационные системы Министерства национальной обороны не сообщали ни о каких несанкционированных проникновениях в национальное воздушное пространство в течение предыдущей ночи", - говорится в сообщении.

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