У Румунії впав імовірно дрон на тлі атаки рф на Україну, сталася пожежа
Київ • УНН
Біля Плауру в Румунії впав імовірний дрон і спричинив пожежу. Жертв і збитків немає, Міноборони проводить розслідування.
У Румунії у ніч на 2 жовтня виявили падіння, попередньо, дрона, поблизу кордону, на тлі атаки рф на Україну, і подальшу пожежу. Про це повідомили у Міноборони країни, пише УНН.
У ніч з 1 на 2 жовтня система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила нові атаки безпілотників на цивільні та інфраструктурні об'єкти в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією, у північній частині повіту Тулча. Близько 05:00 ранку було повідомлено про падіння об'єкта, імовірно, безпілотника, в районі Плауру, повіт Тулча, після чого виникла пожежа, яка не спричинила жертв та матеріальних збитків
На місце події, як повідомляється, було направлено спеціальний автомобіль служби із надзвичайних ситуацій Румунії (IGSU) та команди Міноборони для гасіння пожежі. Район було взято під охорону, а спеціалізовані команди Міноборони країни, як вказано, проведуть розслідування на місці.
"Хочемо зазначити, що радіолокаційні системи Міністерства національної оборони не повідомляли про жодні несанкціоновані проникнення в національний повітряний простір протягом попередньої ночі", - ідеться у повідомленні.
Дрон впав і вибухнув у Молдові на тлі атаки рф на Україну, у Румунії піднімали F-1830.09.26, 09:54 • 4847 переглядiв