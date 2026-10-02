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Dragon (космічний корабель)

У Румунії впав імовірно дрон на тлі атаки рф на Україну, сталася пожежа

Київ • УНН

 • 1882 перегляди

Біля Плауру в Румунії впав імовірний дрон і спричинив пожежу. Жертв і збитків немає, Міноборони проводить розслідування.

У Румунії впав імовірно дрон на тлі атаки рф на Україну, сталася пожежа

У Румунії у ніч на 2 жовтня виявили падіння, попередньо, дрона, поблизу кордону, на тлі атаки рф на Україну, і подальшу пожежу. Про це повідомили у Міноборони країни, пише УНН.

У ніч з 1 на 2 жовтня система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила нові атаки безпілотників на цивільні та інфраструктурні об'єкти в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією, у північній частині повіту Тулча. Близько 05:00 ранку було повідомлено про падіння об'єкта, імовірно, безпілотника, в районі Плауру, повіт Тулча, після чого виникла пожежа, яка не спричинила жертв та матеріальних збитків

- повідомили у Міноборони Румунії.

На місце події, як повідомляється, було направлено спеціальний автомобіль служби із надзвичайних ситуацій Румунії (IGSU) та команди Міноборони для гасіння пожежі. Район було взято під охорону, а спеціалізовані команди Міноборони країни, як вказано, проведуть розслідування на місці.

"Хочемо зазначити, що радіолокаційні системи Міністерства національної оборони не повідомляли про жодні несанкціоновані проникнення в національний повітряний простір протягом попередньої ночі", - ідеться у повідомленні.

Дрон впав і вибухнув у Молдові на тлі атаки рф на Україну, у Румунії піднімали F-1830.09.26, 09:54 • 4847 переглядiв

Юлія Шрамко

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