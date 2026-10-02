У Румунії впав імовірно дрон на тлі атаки рф на Україну, сталася пожежа

У Румунії у ніч на 2 жовтня виявили падіння, попередньо, дрона, поблизу кордону, на тлі атаки рф на Україну, і подальшу пожежу. Про це повідомили у Міноборони країни, пише УНН.

У ніч з 1 на 2 жовтня система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила нові атаки безпілотників на цивільні та інфраструктурні об'єкти в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією, у північній частині повіту Тулча. Близько 05:00 ранку було повідомлено про падіння об'єкта, імовірно, безпілотника, в районі Плауру, повіт Тулча, після чого виникла пожежа, яка не спричинила жертв та матеріальних збитків