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Окупанти Херсонщини визнали нестачу цистерн для підвозу води - ЦНС

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

Окупаційна адміністрація Херсонщини не має достатньо водовозів під час відключень електроенергії. Частина цистерн потребує ремонту.

Окупанти Херсонщини визнали нестачу цистерн для підвозу води - ЦНС

Окупаційна адміністрація Херсонщини сама визнає нестачу автомобільних цистерн для підвозу води. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що особливо гостро проблема проявляється під час тривалих відключень електроенергії, коли населені пункти залишаються без централізованого водопостачання. Так, замість системного ремонту інфраструктури окупанти змушені вирішувати проблему водовозами.

При цьому виникає питання: куди окупаційна адміністрація спрямовує бюджетні кошти, якщо навіть на непередбачені проблеми з водопостачанням ресурсів не вистачає? Або необхідні витрати не були передбачені взагалі, або виділені ресурси не доходять до людей. За інформацією ЦНС, частина наявних водовозів потребує капітального ремонту та заміни цистерн

- йдеться у статті.

Вказується, що найбільше від цього страждають мешканці віддалених сіл та маломобільні люди.

"Навіть коли воду підвозять, її не вистачає всім, а якість води може не відповідати вимогам питної. У результаті люди, які не мають іншого джерела, змушені використовувати технічну воду для побутових потреб, а подекуди - й для пиття. Окупаційна влада вкотре демонструє: гроші знаходяться на пропаганду та показові проєкти, але не на базові потреби населення", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, росія не справляється з водною кризою на тимчасово окупованих територіях України. Окупаційна адміністрація не встигає відремонтувати системи водопостачання, через що люди ризикують залишитися без стабільної подачі води вже взимку.

Окупанти на Херсонщині не ремонтують інфраструктуру, але дають поради як виживати без води та світла - ЦНС08.08.26, 05:01 • 15331 перегляд

Вадим Хлюдзинський

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