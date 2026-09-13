Окупанти не встигають відновити водопостачання на ТОТ перед зимою - ЦНС

росія не справляється з водною кризою на тимчасово окупованих територіях України. Окупаційна адміністрація не встигає відремонтувати системи водопостачання, через що люди ризикують залишитися без стабільної подачі води вже взимку. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що під час доставки води маломобільним людям та людям похилого віку представники "волонтерських" організацій пропонують виїхати до росії - нібито до пансіонатів або будинків для літніх людей.

Вони обіцяють оплатити переїзд та інші витрати, але натомість просять документи на будинок чи земельну ділянку, пояснюючи це необхідністю розмістити там "волонтерський штаб" для допомоги іншим - йдеться у повідомлені.

Вказується, що люди, які вже не можуть самостійно забезпечити себе водою, опиняються ще й під ризиком втрати власного майна.

Замість того щоб відновити водопостачання, окупаційна адміністрація створює умови, у яких навіть базова допомога може використовуватися для тиску на населення - наголошують у ЦНС.

Там додають, що росія не вирішує водну кризу на ТОТ - вона лише намагається приховати її наслідки, а люди тим часом ризикують зустріти зиму без води та без гарантій, що окупаційна влада взагалі зможе їм допомогти.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області доступ до питної води дедалі більше перетворюється на привілей.

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