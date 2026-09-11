25 років трагедії 11 вересня: як це було і що змінилося у світі

11 вересня 2001 року Сполучені Штати зазнали наймасштабнішої терористичної атаки у своїй історії. Тоді 19 бойовиків "Аль-Каїди" захопили чотири пасажирські літаки та використали їх як зброю. Два авіалайнери врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій ударив по Пентагону поблизу Вашингтона, а четвертий упав у Пенсильванії. Загинули 2977 людей.

Навіть через 25 років 11 вересня залишається подією, яка змінила підходи до міжнародної безпеки, авіації, боротьби з тероризмом і зовнішньої політики.

Як все сталося того дня, нагадує УНН.

Хронологія подій 11 вересня 2001 року

Ранок 11 вересня був ясним і теплим. Чотири літаки вилетіли з аеропортів на північному сході США до Каліфорнії. Це були борти American Airlines Flight 11 і Flight 77, а також United Airlines Flight 175 і Flight 93.

О 8:46 за місцевим часом American Airlines Flight 11 врізався у північну вежу Всесвітнього торгового центру. Спочатку багато хто ще не розумів, що сталося й навіть подумати не міг про теракт. Але вже через 17 хвилин, о 9:03, United Airlines Flight 175 ударив по південній вежі. Після цього стало зрозуміло, що це — не трагічна випадковість і США зазнали масштабної терористичної атаки.

О 9:37 American Airlines Flight 77 врізався у західну частину Пентагону. О 9:59 південна вежа Всесвітнього торгового центру обвалилася, а о 10:03 United Airlines Flight 93 упав неподалік Шенксвілла у Пенсильванії. Пасажири та члени екіпажу, дізнавшись телефоном про попередні атаки, спробували перехопити контроль над літаком у терористів. За висновками комісії з розслідування 11 вересня, літак, імовірно, прямував до Капітолія або Білого дому.

О 10:28 обвалилася північна вежа. Від першого удару до падіння останньої з веж минуло 102 хвилини. У США закрили повітряний простір, а тисячі пожежників, поліцейських, медиків та рятувальників вирушили до місць атак. Для ФБР місця падіння літаків і руйнування Всесвітнього торгового центру стали найбільшими криміналістичними місцями злочину в історії бюро.

Скільки людей загинуло і як світ пережив трагедію

Жертвами атак 11 вересня 2001 року стали 2977 людей ( якщо не рахувати 19 терористів-смертників). Серед загиблих були мешканці та громадяни понад 90 країн. На місці Всесвітнього торгового центру загинули понад 2600 людей, у Пентагоні — 125, а ще 246 людей стали жертвами захоплення чотирьох літаків. На борту Flight 93 загинули 40 пасажирів і членів екіпажу, які чинили опір нападникам.

Окремою трагедією стали наслідки для людей, які працювали на місці терактів або жили неподалік. Пил і токсичні речовини, що утворилися після руйнування веж, спровокували численні захворювання серед рятувальників, працівників служб реагування та мешканців Нижнього Мангеттена.

Програма World Trade Center Health Program продовжує надавати медичну допомогу постраждалим і через чверть століття. Станом на 2024 рік у ній було понад 132 тис. учасників, частина з яких уже померла, зокрема від захворювань, що входять до переліку сертифікованих станів програми.

Перші дні після нападів супроводжувалися шоком, жалобою та безпрецедентною увагою світових медіа. У багатьох країнах люди виходили на акції солідарності зі США, а союзники Вашингтона заявили про готовність спільно боротися з тероризмом. НАТО вперше в історії застосувало положення статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону.

Атаки також мали відчутний економічний ефект. Американські фондові ринки були закриті на кілька днів, авіасполучення фактично зупинилося, а світова авіаційна галузь увійшла в нову епоху безпеки.

Як теракти змінили світову політику та безпеку

Найважливішим наслідком 11 вересня стала так звана "війна з терором". Уже 7 жовтня 2001 року США та їхні союзники почали військову операцію в Афганістані проти "Талібану", який надавав притулок "Аль-Каїді". Через два роки США розпочали війну в Іраку, яка стала одним із найсуперечливіших рішень Білого дому після подій 11 вересня.

Крім того, масштабні зміни відбулися й усередині США. Після атак Конгрес ухвалив USA PATRIOT Act, який значно розширив повноваження держави у сфері розслідування тероризму, стеження та доступу до інформації. А у 2002 році створили Міністерство внутрішньої безпеки США, яке об’єднало 22 федеральні відомства та агентства.

Докорінно змінилася й авіаційна безпека. З'явилося Управління транспортної безпеки США, посилили перевірки пасажирів і багажу, обмежили доступ до зон біля виходів на посадку, укріпили двері кабін пілотів. Згодом додалися нові правила щодо ручної поклажі, рідин, скринінгу та інших процедур. Те, що до 2001 року здавалося надзвичайними заходами, поступово стало звичною частиною перельотів.

Одночасно зросла роль розвідки та обміну даними між державними структурами. Після 11 вересня США перебудували контртерористичну систему, посилюючи координацію між спецслужбами, поліцією та іншими органами. Комісія з розслідування терактів окремо наголошувала на проблемах обміну інформацією між відомствами та рекомендувала створити інтегрованішу систему контртерористичної роботи.

Як наслідок у суспільстві виникла гостра дискусія про межу між безпекою та громадянськими свободами. Посилення нагляду, розширення повноважень спецслужб і правоохоронців, а також практика роботи з конфіденційною інформацією стали предметом тривалих політичних і правових суперечок. Сама комісія 11 вересня застерігала, що посилення державного контролю має супроводжуватися захистом приватності та громадянських прав.

Через 25 років стало зрозуміло, що спадщина 11 вересня значно ширша за зміни в системах безпеки. Терористична загроза стала одним із ключових факторів міжнародної політики, а війни, розпочаті після атак, вплинули на Близький Схід, Центральну Азію та світову систему безпеки на десятиліття.

Як вшановують пам’ять загиблих через 25 років

У 2026 році США відзначають 25-ту річницю трагедії. Центральні заходи проходять у Нью-Йорку, біля Пентагону та меморіалу Flight 93 у Пенсильванії. Президент США Дональд Трамп 11 вересня бере участь у заходах із вшанування пам’яті жертв, а Білий дім оголосив цей день Patriot Day та закликав приспустити державні прапори на честь 2977 загиблих.

На Національному меморіалі 11 вересня у Нижньому Мангеттені родичі загиблих традиційно зачитують імена жертв. Цього року церемонія має особливе значення: окрім шести хвилин мовчання, які відповідають ключовим моментам атак, вперше запланували сьому хвилину на вшанування пам'яті людей, які померли від захворювань, пов’язаних із наслідками атаки 11 вересня. Церемонія приватна для родин загиблих, але транслюватимуть її онлайн.

Увечері Нью-Йорк знову освітить небо двома потужними променями Tribute in Light на місці колишніх веж-близнюків. Інсталяція вперше з’явилася через шість місяців після терактів і відтоді щороку стає одним із головних символів пам’яті про загиблих. У 2026 році її вперше доповнить спеціальна телевізійна трансляція, присвячена 25-й річниці.

Нагадаємо

У п’ятницю, 11 вересня, 2977 дронів відтворили Вежі-близнюки в Нью-Йорку у пам’ять про жертв теракту, що стався 25 років тому.