Центральна Азія

26 лютого у світі відзначають День термоса, День рожевої сорочки, День фісташок, День неквапливості та День добрих справ. Кожне свято має свою унікальну історію та важливе соціальне значення.
За останнє десятиліття швидкість танення світових льодовиків зросла на 36%. Щороку тане 273 млрд тонн льоду, що загрожує підвищенням рівня моря та проблемами з прісною водою.
На окупованих територіях півдня України впроваджено складну електронну систему реєстрації до лікарів. Через технічні проблеми та нестабільний інтернет багато людей не можуть отримати медичну допомогу.
Викрито групу, яка організувала канал нелегальної міграції з Латинської Америки та Середньої Азії. Зловмисники заробили 2,5 млн грн, допомагаючи іноземцям отримати візи за підробленими документами.
Колаборанти у Маріуполі відключають будинки від опалення, води та електрики під приводом аварійного стану. Мета - виселити мешканців для подальшої "націоналізації" або знесення будівель.
Керівник ОП Єрмак заявив, що росія отримує санкційні товари з країн Європейского союзу через схему фальшивого транзиту. Він також зазначив присутність західних компонентів у російській зброї та закликав до посилення позицій демократій.
Міністерство аграрної політики України обговорило з FAO реалізацію проєкту з розвитку аграрної дипломатії. Планується підготувати фахівців для просування української сільгосппродукції на міжнародних ринках.
Понад 370 млн дівчат і жінок у світі зазнали зґвалтування або сексуального нападу до 18 років. Від 240 до 310 млн хлопчиків також стали жертвами сексуального насильства в дитинстві.
Президент Зеленський заявив на Генасамблеї ООН, що без України не може бути справедливого миру. Він підкреслив, що український народ найбільше страждає від війни, розв'язаної Росією.
Президент України заявив у Радбезі ООН, що путін намагається втягнути білорусь у війну з Україною. Зеленський підкреслив, що росія не має законних причин для своїх дій та співпраці з Іраном і Північною Кореєю.
Президент України заявив, що війна з росією закінчиться через дію Статуту ООН, а не через втому. Зеленський наголосив на необхідності примусити росію до миру як єдиного агресора.
Президент України Зеленський запросив Китай і Бразилію на другий Саміт миру під час виступу в Радбезі ООН. Він наголосив на важливості участі всіх країн у процесі досягнення справедливого і довготривалого миру.
Міністр закордонних справ України провів зустріч з киргизьким колегою Жеенбеком Кулубаєвим. Дипломати обговорили шляхи розвитку двосторонніх відносин та зміцнення торговельно-економічної співпраці між країнами.
ЄС розглядає санкції проти фінустанов, що підтримують військові поставки рф, та постачання з Південно-Східної Азії.
Фуміо Кісіда відмінив візит до Центральної Азії через підвищену ймовірність руйнівного землетрусу в Японії. Експерти попередили про можливий мегаземлетрус, прем'єр вирішив залишитися в країні для управління кризою.
Британська розвідка вважає, що новий закон рф про позбавлення громадянства за відсутність на військовому обліку не матиме значного впливу на призов. Закон розглядається в контексті зростаючих антимігрантських настроїв у росії.
Сейм Польщі ухвалив резолюцію, присвячену пам'яті жертв геноциду кримських татар, яка висвітлює акти геноциду і переслідування кримських татар та підкреслює їхній неоціненний внесок в історію Польщі.
росія відправила 10 000 нових натуралізованих мігрантів в Україну копати окопи, з 30 000 ідентифікованих мігрантів, які отримали російське громадянство, але поки не були зареєстровані для проходження військової служби.
Окупанти в Луганській області захоплюють муніципальне житло і передають його силовикам, соціальним працівникам і переселенцям, а також дозволяють росіянам і мігрантам купувати його за зниженими цінами для заселення.
Росіяни активно вербують нелегальних мігрантів, у тому числі ув'язнених і мігрантів, для участі у війні проти України в обмін на російське громадянство.
Киргизстан і Узбекистан домовилися з Китаєм про будівництво залізниці протяжністю 450-500 км в Європу в обхід Росії в рамках китайської ініціативи "Один пояс, один шлях".
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни облаштують табір для біженців з Бєлгородської області, в той час як маріупольські безхатченки борються за виживання поруч.
Французький експерт з Росії Лоран Вінатьє заарештований у Москві до 5 серпня за звинуваченням у зборі даних про російську армію без реєстрації в якості "іноземного агента".
Пил з пустельних регіонів Центральної Азії очікується в Україні 27-28 травня, що спричинить хмарність, погіршення видимості та можливі "брудні" дощі, повідомляє метеоролог Ігор Кибальчич.
Багато товарів, які росія використовує для виробництва зброї, виробляються на замовлення компаній санкційної коаліції у третіх країнах.
Індія підписала 10-річну угоду з Іраном про розвиток стратегічно важливого порту Чабахар, інвестувавши 370 мільйонів доларів, незважаючи на попередження США про ризики ведення бізнесу з Іраном, оскільки Індія вважає, що порт принесе користь усьому регіону, забезпечуючи транзитний шлях до Афганістану і Центральної Азії.
Індія та Іран підписали 10-річну угоду, згідно з якою Індія інвестує 120 мільйонів доларів США в обладнання та розвиток стратегічно важливого порту Чабахар в Ірані.
Мешканці окупованого Маріуполя скаржаться на витоки каналізаційних стоків, які вже місяць течуть в Азовське море, завдаючи екологічної шкоди екосистемі міста.
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон попереджає, що Захід не виніс уроку з російського вторгнення в Україну і повинен бути жорсткішим щодо авторитарних опонентів у більш жорсткому світі.
В окупованому Маріуполі російські загарбники формують реєстр "небажаних" жителів, яким буде заборонено проживати в місті, при цьому завозять етнічних росіян і вихідців з Середньої Азії для зміни демографічного складу.