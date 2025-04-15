Центральна Азія

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 5428 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 4694 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30744 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161331 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139425 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142161 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136375 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136157 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196739 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 5344 перегляди

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День термоса, День рожевої сорочки, Всесвітній день неквапливості: що святкують 26 лютого

26 лютого у світі відзначають День термоса, День рожевої сорочки, День фісташок, День неквапливості та День добрих справ. Кожне свято має свою унікальну історію та важливе соціальне значення.

Суспільство • 26 лютого, 04:20 • 27310 перегляди

Глобальне потепління: за останні 10 років танення льодовиків на Землі прискорилося більше ніж на третину - вчені

За останнє десятиліття швидкість танення світових льодовиків зросла на 36%. Щороку тане 273 млрд тонн льоду, що загрожує підвищенням рівня моря та проблемами з прісною водою.

Новини Світу • 20 лютого, 08:22 • 20458 перегляди

Окупанти створили нову систему, яка блокує доступ до медичної допомоги на півдні

На окупованих територіях півдня України впроваджено складну електронну систему реєстрації до лікарів. Через технічні проблеми та нестабільний інтернет багато людей не можуть отримати медичну допомогу.

Суспільство • 4 лютого, 03:07 • 104759 перегляди

В Україні "накрили" схему нелегального переправлення мігрантів за $3000

Викрито групу, яка організувала канал нелегальної міграції з Латинської Америки та Середньої Азії. Зловмисники заробили 2,5 млн грн, допомагаючи іноземцям отримати візи за підробленими документами.

Кримінал та НП • 31 січня, 12:47 • 24497 перегляди

Окупанти відключають світло, опалення та воду в житлових будинках Маріуполя

Колаборанти у Маріуполі відключають будинки від опалення, води та електрики під приводом аварійного стану. Мета - виселити мешканців для подальшої "націоналізації" або знесення будівель.

Суспільство • 25 листопада, 21:03 • 17190 перегляди

рф отримує санкційні товари з ЄС через схему з фальшивим транзитом - Єрмак

Керівник ОП Єрмак заявив, що росія отримує санкційні товари з країн Європейского союзу через схему фальшивого транзиту. Він також зазначив присутність західних компонентів у російській зброї та закликав до посилення позицій демократій.

Економіка • 21 жовтня, 10:43 • 16505 перегляди

Україна планує розвивати аграрну дипломатію за підтримки FAO

Міністерство аграрної політики України обговорило з FAO реалізацію проєкту з розвитку аграрної дипломатії. Планується підготувати фахівців для просування української сільгосппродукції на міжнародних ринках.

Політика • 11 жовтня, 12:56 • 16412 перегляди

ЮНІСЕФ: понад 370 мільйонів дівчаток і жінок стали жертвами сексуального насильства в дитинстві

Понад 370 млн дівчат і жінок у світі зазнали зґвалтування або сексуального нападу до 18 років. Від 240 до 310 млн хлопчиків також стали жертвами сексуального насильства в дитинстві.

Новини Світу • 10 жовтня, 12:18 • 12069 перегляди

Без України не може бути справедливого миру - Зеленський

Президент Зеленський заявив на Генасамблеї ООН, що без України не може бути справедливого миру. Він підкреслив, що український народ найбільше страждає від війни, розв'язаної Росією.

Війна • 25 вересня, 14:53 • 15169 перегляди

путін втягує у війну білорусь і йому нічого на це відповісти - Зеленський

Президент України заявив у Радбезі ООН, що путін намагається втягнути білорусь у війну з Україною. Зеленський підкреслив, що росія не має законних причин для своїх дій та співпраці з Іраном і Північною Кореєю.

Війна • 24 вересня, 20:53 • 19844 перегляди

Війна росії проти України буде завершена не тому, що хтось втомився, а тому що запрацює Статут ООН - Зеленський

Президент України заявив, що війна з росією закінчиться через дію Статуту ООН, а не через втому. Зеленський наголосив на необхідності примусити росію до миру як єдиного агресора.

Війна • 24 вересня, 20:39 • 20058 перегляди

Президент України запросив Китай та Бразилію на другий Саміт миру

Президент України Зеленський запросив Китай і Бразилію на другий Саміт миру під час виступу в Радбезі ООН. Він наголосив на важливості участі всіх країн у процесі досягнення справедливого і довготривалого миру.

Війна • 24 вересня, 20:11 • 29828 перегляди

Сибіга зустрівся з очільником МЗС Киргизії: говорили про зміцнення торговельно-економічної співпраці

Міністр закордонних справ України провів зустріч з киргизьким колегою Жеенбеком Кулубаєвим. Дипломати обговорили шляхи розвитку двосторонніх відносин та зміцнення торговельно-економічної співпраці між країнами.

Політика • 23 вересня, 10:20 • 13973 перегляди

ЄС може спрямувати санкції проти фінустанов, що підтримують військові поставки рф - спецпредставник

ЄС розглядає санкції проти фінустанов, що підтримують військові поставки рф, та постачання з Південно-Східної Азії.

Війна • 18 вересня, 14:35 • 47835 перегляди

Прем'єр-міністр Японії скасував поїздку за кордон через ризик великого землетрусу

Фуміо Кісіда відмінив візит до Центральної Азії через підвищену ймовірність руйнівного землетрусу в Японії. Експерти попередили про можливий мегаземлетрус, прем'єр вирішив залишитися в країні для управління кризою.

Новини Світу • 9 серпня, 07:49 • 23346 перегляди

Новий закон рф про громадянство не вплине суттєво на мобілізацію - британська розвідка

Британська розвідка вважає, що новий закон рф про позбавлення громадянства за відсутність на військовому обліку не матиме значного впливу на призов. Закон розглядається в контексті зростаючих антимігрантських настроїв у росії.

Новини Світу • 5 серпня, 12:39 • 15923 перегляди

Польський Сейм ухвалив резолюцію про пам'ять жертв геноциду кримських татар

Сейм Польщі ухвалив резолюцію, присвячену пам'яті жертв геноциду кримських татар, яка висвітлює акти геноциду і переслідування кримських татар та підкреслює їхній неоціненний внесок в історію Польщі.

Політика • 12 липня, 13:04 • 30289 перегляди

Близько 10 тис. нових мігрантів воює на боці росії – британська розвідка

росія відправила 10 000 нових натуралізованих мігрантів в Україну копати окопи, з 30 000 ідентифікованих мігрантів, які отримали російське громадянство, але поки не були зареєстровані для проходження військової служби.

Війна • 2 липня, 10:02 • 25812 перегляди

Окупанти на Луганщині передають житло силовикам і мігрантам: конфіскація та продаж за зниженими цінами

Окупанти в Луганській області захоплюють муніципальне житло і передають його силовикам, соціальним працівникам і переселенцям, а також дозволяють росіянам і мігрантам купувати його за зниженими цінами для заселення.

Війна • 30 червня, 01:47 • 91579 перегляди

росіяни кинули на війну в Україну тисячі нелегальних мігрантів - Центр національного спротиву

Росіяни активно вербують нелегальних мігрантів, у тому числі ув'язнених і мігрантів, для участі у війні проти України в обмін на російське громадянство.

Суспільство • 28 червня, 13:52 • 18787 перегляди

Киргизстан і Узбекистан домовилися з Китаєм про будівництво залізниці до Європи в обхід Росії

Киргизстан і Узбекистан домовилися з Китаєм про будівництво залізниці протяжністю 450-500 км в Європу в обхід Росії в рамках китайської ініціативи "Один пояс, один шлях".

Економіка • 20 червня, 22:42 • 18060 перегляди

В окупованому Маріуполі росіяни будують табір для біженців з бєлгородської області

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни облаштують табір для біженців з Бєлгородської області, в той час як маріупольські безхатченки борються за виживання поруч.

Суспільство • 18 червня, 09:07 • 33104 перегляди

У Москві суд заарештував французького експерта по Росії Лорана Вінатьє

Французький експерт з Росії Лоран Вінатьє заарештований у Москві до 5 серпня за звинуваченням у зборі даних про російську армію без реєстрації в якості "іноземного агента".

Політика • 8 червня, 05:21 • 40180 перегляди

Пил з пустель Центральної Азії очікується в Україні, можливі "брудні" дощі - метеоролог

Пил з пустельних регіонів Центральної Азії очікується в Україні 27-28 травня, що спричинить хмарність, погіршення видимості та можливі "брудні" дощі, повідомляє метеоролог Ігор Кибальчич.

Суспільство • 27 травня, 08:28 • 18321 перегляди

Необхідно протидіяти посередникам в третіх країнах, через яких рф закуповує товари для виробництва зброї – група Єрмака-Макфола

Багато товарів, які росія використовує для виробництва зброї, виробляються на замовлення компаній санкційної коаліції у третіх країнах.

Війна • 17 травня, 13:27 • 27232 перегляди

Індія закликала США “не дивитись вузько” на їхню угоду з Іраном

Індія підписала 10-річну угоду з Іраном про розвиток стратегічно важливого порту Чабахар, інвестувавши 370 мільйонів доларів, незважаючи на попередження США про ризики ведення бізнесу з Іраном, оскільки Індія вважає, що порт принесе користь усьому регіону, забезпечуючи транзитний шлях до Афганістану і Центральної Азії.

Економіка • 15 травня, 15:41 • 23202 перегляди

Іран та Індія уклали 10-річну портову угоду

Індія та Іран підписали 10-річну угоду, згідно з якою Індія інвестує 120 мільйонів доларів США в обладнання та розвиток стратегічно важливого порту Чабахар в Ірані.

Економіка • 13 травня, 23:46 • 31815 перегляди

Маріупольці скаржаться, що вже місяць каналізаційні стоки течуть до моря

Мешканці окупованого Маріуполя скаржаться на витоки каналізаційних стоків, які вже місяць течуть в Азовське море, завдаючи екологічної шкоди екосистемі міста.

Суспільство • 13 травня, 09:44 • 20911 перегляди

Захід не засвоїв уроку з вторгнення росії в Україну й повинен стати жорсткішим - Кемерон

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон попереджає, що Захід не виніс уроку з російського вторгнення в Україну і повинен бути жорсткішим щодо авторитарних опонентів у більш жорсткому світі.

Політика • 9 травня, 17:11 • 60159 перегляди

В окупованому Маріуполі загарбники формують реєстр "небажаних" жителів

В окупованому Маріуполі російські загарбники формують реєстр "небажаних" жителів, яким буде заборонено проживати в місті, при цьому завозять етнічних росіян і вихідців з Середньої Азії для зміни демографічного складу.

Суспільство • 9 травня, 13:44 • 16961 перегляди