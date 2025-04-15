Центральна Азія

Киргизстан і Узбекистан домовилися з Китаєм про будівництво залізниці до Європи в обхід Росії

Киргизстан і Узбекистан домовилися з Китаєм про будівництво залізниці протяжністю 450-500 км в Європу в обхід Росії в рамках китайської ініціативи "Один пояс, один шлях".