До війни рф проти України можуть долучитися 25 тисяч кубинців

росія дедалі більше покладається на іноземних військових. Через рекордні втрати кремль вербує кубинців, північнокорейців, африканців і мігрантів із Центральної Азії. Їхнє масове залучення суттєво впливає на перебіг війни та породжує нові безпекові виклики. Про це інформує УНН з посиланням на видання Forbes.

Деталі

Зазначається, що москва активно поповнює втрати в особовому складі за рахунок іноземних найманців. За даними української розвідки, на боці рф можуть воювати до 25 тисяч громадян Куби - це робить їх найбільшим іноземним підрозділом у складі російських військ.

Режиму путіна вигідно залучати кубинських найманців - повідомили в українській розвідці, вказуючи, що смерть іноземця не викликає всередині рф суспільного невдоволення і не вимагає виплат.

За інформацією видання, тисячі людей уже підписали контракти на участь у бойових діях на фронті. Інші ж стверджують, що їх обманули — нібито пропонували роботу на будівництві, а насправді відправили в окопи.

Доцент Центру Міллера Університету Вірджинії Крістіна Лопес-Готтарді зазначає, що Куба наразі переживає серйозну економічну та енергетичну кризу. Середня зарплата на острові близько 20 доларів, тож гроші, які пропонує росія, виглядають астрономічними.

Попри офіційні заперечення Гавани щодо участі у вербуванні, експерти вважають, що такий масштабний набір був би неможливий без мовчазної згоди кубинської влади.

Нагадаємо

США заявляють про участь понад 5000 кубинців у війні проти України на російському боці. Куба та її президент Мігель Діас-Канель активно підтримують російську агресію, кажуть у Держдепі.

