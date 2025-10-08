До війни рф проти України можуть долучитися 25 тисяч кубинців

$41.340.11
7 жовтня, 15:10 • 21585 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 24858 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 22300 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 26047 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 25589 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 51317 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 45949 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 73141 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 60561 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 57403 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

путін у 73 роки мріє про безсмертя та розширює державні програми довголіття - Le Monde
7 жовтня, 13:33 • 5934 перегляди
ГУРкіт у ленінградській області рф: під укіс пустили поїзд з військовим вантажем
7 жовтня, 13:44 • 7876 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання
7 жовтня, 13:53 • 23322 перегляди
На Житомирщині під час сімейної сварки чоловік зарізав дружину, 9-річну доньку, собаку та двох котів
7 жовтня, 15:00 • 4386 перегляди
Україна почала використовувати крилаті ракети Фламінго", вартість яких становить близько 500 тисяч доларів - ЗМІ
18:03 • 8484 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 15:10 • 21582 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання
7 жовтня, 13:53 • 23386 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 51316 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері
6 жовтня, 12:01 • 63165 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня
6 жовтня, 08:19 • 72489 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Роберт Калиняк
Конор Мак-Грегор
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Білий дім
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу
7 жовтня, 11:00 • 25883 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля
6 жовтня, 18:42 • 30395 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
4 жовтня, 11:30 • 82722 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
3 жовтня, 17:13 • 77979 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
3 жовтня, 16:00 • 152780 перегляди
The Guardian
The New York Times
Forbes
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Економіст (журнал)

До війни рф проти України можуть долучитися 25 тисяч кубинців

Київ • УНН

 • 60 перегляди

росія активно залучає іноземних військових через рекордні втрати, вербуючи кубинців, північнокорейців та мігрантів. До 25 тисяч кубинців можуть воювати на боці рф, роблячи їх найбільшим іноземним підрозділом.

До війни рф проти України можуть долучитися 25 тисяч кубинців

росія дедалі більше покладається на іноземних військових. Через рекордні втрати кремль вербує кубинців, північнокорейців, африканців і мігрантів із Центральної Азії. Їхнє масове залучення суттєво впливає на перебіг війни та породжує нові безпекові виклики. Про це інформує УНН з посиланням на видання Forbes.   

Деталі

Зазначається, що москва активно поповнює втрати в особовому складі за рахунок іноземних найманців. За даними української розвідки, на боці рф можуть воювати до 25 тисяч громадян Куби - це робить їх найбільшим іноземним підрозділом у складі російських військ.

Режиму путіна вигідно залучати кубинських найманців

- повідомили в українській розвідці, вказуючи, що смерть іноземця не викликає всередині рф суспільного невдоволення і не вимагає виплат.

За інформацією видання, тисячі людей уже підписали контракти на участь у бойових діях на фронті. Інші ж стверджують, що їх обманули — нібито пропонували роботу на будівництві, а насправді відправили в окопи.

Доцент Центру Міллера Університету Вірджинії Крістіна Лопес-Готтарді зазначає, що Куба наразі переживає серйозну економічну та енергетичну кризу. Середня зарплата на острові близько 20 доларів, тож гроші, які пропонує росія, виглядають астрономічними.

Попри офіційні заперечення Гавани щодо участі у вербуванні, експерти вважають, що такий масштабний набір був би неможливий без мовчазної згоди кубинської влади.

Нагадаємо

США заявляють про участь понад 5000 кубинців у війні проти України на російському боці. Куба та її президент Мігель Діас-Канель активно підтримують російську агресію, кажуть у Держдепі.

Росія вербує на війну кубинців – Bloomberg20.07.24, 07:17 • 105620 переглядiв

Віта Зеленецька

