Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

К войне РФ против Украины могут присоединиться 25 тысяч кубинцев

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Россия активно привлекает иностранных военных из-за рекордных потерь, вербуя кубинцев, северокорейцев и мигрантов. До 25 тысяч кубинцев могут воевать на стороне РФ, делая их крупнейшим иностранным подразделением.

К войне РФ против Украины могут присоединиться 25 тысяч кубинцев

Россия все больше полагается на иностранных военных. Из-за рекордных потерь кремль вербует кубинцев, северокорейцев, африканцев и мигрантов из Центральной Азии. Их массовое привлечение существенно влияет на ход войны и порождает новые вызовы безопасности. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Forbes.

Детали

Отмечается, что москва активно восполняет потери в личном составе за счет иностранных наемников. По данным украинской разведки, на стороне рф могут воевать до 25 тысяч граждан Кубы - это делает их крупнейшим иностранным подразделением в составе российских войск.

Режиму путина выгодно привлекать кубинских наемников

- сообщили в украинской разведке, указывая, что смерть иностранца не вызывает внутри рф общественного недовольства и не требует выплат.

По информации издания, тысячи людей уже подписали контракты на участие в боевых действиях на фронте. Другие же утверждают, что их обманули — якобы предлагали работу на строительстве, а на самом деле отправили в окопы.

Доцент Центра Миллера Университета Вирджинии Кристина Лопес-Готтарди отмечает, что Куба сейчас переживает серьезный экономический и энергетический кризис. Средняя зарплата на острове около 20 долларов, поэтому деньги, которые предлагает россия, выглядят астрономическими.

Несмотря на официальные отрицания Гаваны относительно участия в вербовке, эксперты считают, что такой масштабный набор был бы невозможен без молчаливого согласия кубинских властей.

Напомним

США заявляют об участии более 5000 кубинцев в войне против Украины на российской стороне. Куба и ее президент Мигель Диас-Канель активно поддерживают российскую агрессию, говорят в Госдепе.

Россия вербует на войну кубинцев - Bloomberg

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеНовости Мира
