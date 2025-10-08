К войне РФ против Украины могут присоединиться 25 тысяч кубинцев

Россия все больше полагается на иностранных военных. Из-за рекордных потерь кремль вербует кубинцев, северокорейцев, африканцев и мигрантов из Центральной Азии. Их массовое привлечение существенно влияет на ход войны и порождает новые вызовы безопасности. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Forbes.

Детали

Отмечается, что москва активно восполняет потери в личном составе за счет иностранных наемников. По данным украинской разведки, на стороне рф могут воевать до 25 тысяч граждан Кубы - это делает их крупнейшим иностранным подразделением в составе российских войск.

Режиму путина выгодно привлекать кубинских наемников - сообщили в украинской разведке, указывая, что смерть иностранца не вызывает внутри рф общественного недовольства и не требует выплат.

По информации издания, тысячи людей уже подписали контракты на участие в боевых действиях на фронте. Другие же утверждают, что их обманули — якобы предлагали работу на строительстве, а на самом деле отправили в окопы.

Доцент Центра Миллера Университета Вирджинии Кристина Лопес-Готтарди отмечает, что Куба сейчас переживает серьезный экономический и энергетический кризис. Средняя зарплата на острове около 20 долларов, поэтому деньги, которые предлагает россия, выглядят астрономическими.

Несмотря на официальные отрицания Гаваны относительно участия в вербовке, эксперты считают, что такой масштабный набор был бы невозможен без молчаливого согласия кубинских властей.

Напомним

США заявляют об участии более 5000 кубинцев в войне против Украины на российской стороне. Куба и ее президент Мигель Диас-Канель активно поддерживают российскую агрессию, говорят в Госдепе.

