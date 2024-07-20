Россия продолжает вербовать для участия в войне против Украины кубинцев, несмотря на попытки правительства Кубы прекратить это. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на слова собеседника, передает УНН.

Детали

По данным собеседника, кубинские «добровольцы» присоединяются к российской армии через неофициальные каналы.

Общее количество вовлеченных в войну России в Украине «вероятно, составляет небольшие сотни», отметил собеседник издания.

По его словам, присоединиться к войне побуждают кубинцев выплаты, которые предлагают российские военные.

Некоторых из них также привлекает возможность получить российский паспорт после того, как в январе российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранцам стать гражданами России в обмен на военную службу, отметил собеседник.

На временно оккупированных территориях враг вербует школьников в военное училище рф