Оккупанты вербуют местных школьников на захваченных территориях в военное училище вс рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В захваченном Мариуполе российские оккупационные войска начали активный набор учеников 5-7 классов для обучения в филиале нахимовского военно-морского училища, которое строится с целью подготовки офицеров российских вс.

По информации, набор уже продолжается. Также планируется, что обучение начнется с 1 сентября.

Этот шаг стал очередным нарушением международного права, поскольку российская сторона не только аннексировала часть украинской территории, но и активно занимается вербовкой местного населения, в частности детей, для участия в войне против их собственной страны.

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