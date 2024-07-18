Киев • УНН
В захваченном Мариуполе оккупанты набирают учеников 5-7 классов в филиал нахимовского военно-морского училища рф.
Оккупанты вербуют местных школьников на захваченных территориях в военное училище вс рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
В захваченном Мариуполе российские оккупационные войска начали активный набор учеников 5-7 классов для обучения в филиале нахимовского военно-морского училища, которое строится с целью подготовки офицеров российских вс.
По информации, набор уже продолжается. Также планируется, что обучение начнется с 1 сентября.
Этот шаг стал очередным нарушением международного права, поскольку российская сторона не только аннексировала часть украинской территории, но и активно занимается вербовкой местного населения, в частности детей, для участия в войне против их собственной страны.
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