Оккупанты провели пропагандистский шабаш на захваченных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

22 июня на временно оккупированных территориях Украины состоялся пропагандистский шабаш, организованный современными российскими нацистами. Эта мера имела целью "чествование" жертв Второй мировой войны, но на самом деле использовалась для оправдания агрессии против Украины.

Оккупанты пытаются монополизировать победу над нацистской Германией, чтобы обосновать свои нынешние военные действия.

Во время мероприятий 22 июня российская массовка, состоявшая из бюджетников и "волонтеров", участвовала в различных пропагандистских акциях. Было зажигание свечей, организация принудительных просмотров пропагандистских фильмов и лекций. Часть детей даже отправили в Беларусь, в Брест, на "экскурсии".

Во всех этих акциях участникам пытались доказать, что именно Украина является нацистским государством, из-за чего рф якобы была вынуждена напасть на нее. Такая подмена понятий и разрыв причинно-следственных связей является неотъемлемой частью кремлевской пропаганды.

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов