Загарбники провели пропагандистський шабаш на ТОТ територіях
Київ • УНН
Окупанти провели пропагандистський шабаш на тимчасово окупованих територіях України, намагаючись виправдати свою агресію монополізацією перемоги над нацистською Німеччиною та хибним уявленням України як нацистської держави.
Окупанти провели пропагандистський шабаш на загарбаних територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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22 червня на тимчасово окупованих територіях України відбувся пропагандистський шабаш, організований сучасними російськими нацистами. Цей захід мав на меті "вшанування" жертв Другої світової війни, але насправді використовувався для виправдання агресії проти України.
Окупанти намагаються монополізувати перемогу над нацистською Німеччиною, щоб обґрунтувати свої нинішні військові дії.
Під час заходів 22 червня російська масовка, що складалася з бюджетників та "волонтерів", брала участь у різних пропагандистських акціях. Було запалювання свічок, організація примусових переглядів пропагандистських фільмів та лекцій. Частину дітей навіть відправили до білорусі, в Брест, на "екскурсії".
У всіх цих акціях учасникам намагалися довести, що саме Україна є нацистською державою, через що рф нібито була змушена напасти на неї. Така підміна понять та розрив причинно-наслідкових зв’язків є невід’ємною частиною кремлівської пропаганди.
Загарбники насильно збирають дітей і бюджетників для перегляду прокремлівських пропагандистських фільмів23.06.24, 02:40 • 109921 перегляд