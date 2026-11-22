"Рак справді змінює людину": принцеса Кейт відверто розповіла про боротьбу з онкологією
Київ • УНН
Принцеса Кейт розповіла про фізичні й психологічні наслідки раку. Вона наголосила, що одужання триває й після завершення лікування.
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон поділилася особистими переживаннями після боротьби з раком у новому документальному фільмі "Heal" ("Зцілення"), який готує BBC. Вона розповіла, як хвороба змінила її фізично та психологічно, а також чому одужання не завершується разом із лікуванням. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Рак справді змінює людину. Він змінює твоє тіло, змінює тебе фізично, але є набагато глибший бік того, як діагноз змінює тебе зсередини
У фільмі показали раніше не оприлюднені кадри, на яких Кейт долає складний гірський маршрут "Три вершини", що передбачає сходження на найвищі вершини Англії, Шотландії та Уельсу протягом одного дня.
Як змінилося життя принцеси після хвороби
У березні 2024 року Кейт повідомила про онкологічне захворювання та проходження хіміотерапії. У січні 2025 року вона оголосила про ремісію.
Принцеса наголосила, що навіть після завершення лікування пацієнти переживають складні періоди й не завжди можуть швидко повернутися до звичного життя.
Зцілення – це шлях, який потрібно пройти
Кейт також розповіла, що не скористалася традицією символічно вдарити у дзвін після завершення лікування.
Її брат Джеймс Міддлтон припустив, що таким символом одужання для неї стали гірський похід і документальний фільм.
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