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Принц Уельський Вільям та його дружина Кейт Міддлтон 18 листопада зустрілися з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді в Нью-Делі. Зустріч відбулася наприкінці триденного офіційного візиту британського королівського подружжя до Індії, передає УНН із посиланням на Reuters та уряд Індії.

Сторони обговорили зміцнення стратегічного партнерства між Великою Британією та Індією, розвиток торговельно-економічних відносин, співпрацю в оборонній сфері та екологічні ініціативи.

Деталі

За інформацією канцелярії індійського прем'єра, під час зустрічі Нарендра Моді привітав позитивну динаміку двосторонніх відносин, що розвиваються відповідно до стратегічної програми India–UK Vision 2035.

Окрему увагу сторони приділили реалізації Всеосяжної економічної та торговельної угоди (CETA), яка набула чинності в липні 2026 року. Під час переговорів також обговорювали можливості подальшого поглиблення співпраці у сферах оборони, охорони здоров'я, освіти, фінансових технологій та розвитку міжлюдських контактів.

"Сподіваюся на подальше зміцнення всеосяжного стратегічного партнерства між Індією та Великою Британією, а також розвиток позитивної динаміки після нещодавнього впровадження торговельної угоди заради спільного процвітання народів наших країн і світу загалом", — написав Моді у соцмережі X.

Індійський прем'єр також високо оцінив екологічну премію Earthshot Prize, засновану принцом Вільямом у 2020 році, та внесок індійських новаторів у розв'язання глобальних екологічних проблем.

Тим часом у Кенсінгтонському палаці зазначили, що зустріч дала можливість обговорити міцні історичні зв'язки між країнами та перспективи подальшого партнерства. Вільям і Кейт також подякували індійській стороні за теплий прийом.

Що відомо про візит

Принц Вільям та Кейт Міддлтон прибули до Індії 16 листопада. Основна частина їхньої програми проходила в Мумбаї, де королівське подружжя взяло участь у низці культурних, благодійних та екологічних заходів. Зокрема, 17 листопада вони відвідали церемонію вручення міжнародної екологічної премії Earthshot Prize, яка щороку відзначає п'ять інноваційних проєктів, спрямованих на подолання екологічних викликів. Кожен із переможців отримує один мільйон фунтів стерлінгів для розвитку своєї ініціативи.

У заключний день поїздки принц Вільям відвідав індійську кіностудію Dharma Productions, де ознайомився з роботою місцевої кіноіндустрії та поспілкувався з представниками Боллівуду.

Кейт Міддлтон своєю чергою поїхала у пологовий шпиталь у Мумбаї, де зустрілася з медичними працівниками та ознайомилася з програмами підтримки матерів і новонароджених.

Після завершення заходів подружжя вирушило до Нью-Делі на зустріч із Нарендрою Моді. Це перша спільна закордонна поїздка Вільяма та Кейт за останні чотири роки, а також один із найважливіших міжнародних візитів принцеси Уельської після проходження лікування онкологічного захворювання у 2024 році.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що принц і принцеса Уельські Вільям та Кейт провели приватну зустріч з президентом США Дональдом Трампом та першою леді Меланією. Трамп був шанувальником принца Вільяма, високо оцінюючи їхню розмову.