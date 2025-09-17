Принц і принцеса Вельські провели приватну зустріч з подружжям Трампів

$41.180.06
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
16:51 • 4518 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
15:01 • 10153 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
12:33 • 17024 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 31210 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 32325 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
17 вересня, 05:30 • 38108 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 38023 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 101822 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
16 вересня, 15:22 • 119138 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 51590 перегляди
25 мільйонів перетинів та сотні порушників: речник ДПСУ розповів, що відбувається на кордоні з ЄС та Молдовою17 вересня, 10:38 • 5438 перегляди
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали, є неправдивою - Демченко17 вересня, 10:56 • 15782 перегляди
Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico 17 вересня, 11:08 • 20865 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21 • 17296 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21 • 17330 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 51622 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 101822 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
16 вересня, 15:22 • 119138 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 66729 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 922 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 1242 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 39422 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 44655 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 73856 перегляди
Принц і принцеса Вельські провели приватну зустріч з подружжям Трампів

Київ • УНН

 • 1920 перегляди

Принц і принцеса Вельські Вільям та Кейт провели приватну зустріч з президентом США Дональдом Трампом та першою леді Меланією. Трамп був шанувальником принца Вільяма, високо оцінюючи їхню розмову.

Принц і принцеса Вельські провели приватну зустріч з подружжям Трампів

Принц і принцеса Вельські Вільям та Кейт протягом дня мали коротку приватну зустріч з президентом США Дональдом Трампом та першою леді  Меланією, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Як пише видання, це була тепла та дружня зустріч, а принц Вільям і Кетрін були важливою частиною королівського прийому.

Трамп був захопленим шанувальником принца Вільяма, високо оцінюючи їхню "чудову, чудову розмову", коли вони зустрілися у Франції минулого року.

Меланія та Кетрін разом відвідають захід у четвер, який, ймовірно, приверне увагу.

Чашка, брошка, меч Ейзенхауера та прапор: якими подарунками обміняються британські монархи та родина Трампів17.09.25, 18:41 • 1850 переглядiв

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер.

Король Карл III та Камілла зустріли Трампа з Меланією біля Віндзорського замку. Вони також поспілкувалися з принцом Вільямом та Кейт, принцесою Уельською.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Вільям, принц Уельський
Марко Рубіо
Королева Камілла
Кетрін, принцеса Уельська
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Франція
Велика Британія
Сполучені Штати Америки