Принц і принцеса Вельські провели приватну зустріч з подружжям Трампів
Київ • УНН
Принц і принцеса Вельські Вільям та Кейт провели приватну зустріч з президентом США Дональдом Трампом та першою леді Меланією. Трамп був шанувальником принца Вільяма, високо оцінюючи їхню розмову.
Принц і принцеса Вельські Вільям та Кейт протягом дня мали коротку приватну зустріч з президентом США Дональдом Трампом та першою леді Меланією, передає УНН із посиланням на ВВС.
Деталі
Як пише видання, це була тепла та дружня зустріч, а принц Вільям і Кетрін були важливою частиною королівського прийому.
Трамп був захопленим шанувальником принца Вільяма, високо оцінюючи їхню "чудову, чудову розмову", коли вони зустрілися у Франції минулого року.
Меланія та Кетрін разом відвідають захід у четвер, який, ймовірно, приверне увагу.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер.
Король Карл III та Камілла зустріли Трампа з Меланією біля Віндзорського замку. Вони також поспілкувалися з принцом Вільямом та Кейт, принцесою Уельською.