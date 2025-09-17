Чашка, брошка, меч Ейзенхауера та прапор: якими подарунками обміняються британські монархи та родина Трампів

Британська королівська родина та президент США Дональд Трамп збираються офіційно обмінятися подарунками після спільного обіду. Журналісти ВВС дізналися, що вони подарують один одному, передає УНН.

Деталі

Король і королева подарують президенту США виготовлений на замовлення шкіряний том ручної роботи на честь 250-ї річниці Декларації незалежності. Він також отримає прапор Союзу, який майорів над Букінгемським палацом у день його другої інавгурації в січні 2025 року.

Крім того, британські монархи подарують першій леді срібну та емальовану чашу, виготовлену вручну північноірландською художницею Карою Мерфі, та персоналізовану сумочку Ані Гіндмарч.

Президент США та перша леді також отримають у подарунок срібну фоторамку з гравіюванням їхнього спільного шифру.

Трамп, у свою чергу, подарує королю копію меча президента Ейзенхауера як "нагадування про історичне партнерство, яке мало вирішальне значення для перемоги у Другій світовій війні".

Королеві подарують вінтажну брошку Tiffany & Co з 18-каратного золота, діамантами та рубінами.

Видання зауважує, що подарунки, які вручають під час державних візитів, іноді можуть здаватися дивними, оскільки вони стосуються радше символіки, ніж того, чого насправді хоче одержувач.

Що король Чарльз зробить з реплікою меча президента Ейзенхауера?

Подарунок від американських гостей має на меті надіслати повідомлення про підтримку військових відносин між США та Великою Британією, з натяком на союз воєнного часу, у рік, коли святкувалася 80-та річниця Дня Перемоги.

Подарунок для королеви Камілли може знайти більше застосування.

Це брошка Tiffany з рубінами як каменем королеви та діамантами як каменем Меланії Трамп, як своєрідна ювелірна версія особливих стосунків.

Президент Трамп отримає щось, що може змусити його згадати день, яким він насолоджувався. Король і королева подарували йому прапор, який майорів над Букінгемським палацом у день його інавгурації в січні 2025 року.

Це символ визнання його перемоги. Також був ще один подарунок на честь історії США – шкіряний том, присвячений 250-річчю проголошення незалежності США наступного року.

Меланія отримає приклад роботи британських дизайнерів – сумку від Ані Гіндмарч та срібну чашу, виготовлену північноірландською художницею Карою Мерфі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер.

Король Карл III та Камілла зустріли Трампа з Меланією біля Віндзорського замку. Вони також поспілкувалися з принцом Вільямом та Кейт, принцесою Уельською.