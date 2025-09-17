$41.180.06
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Масштабний протест проти Трампа зібрався у центрі Лондона

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У Лондоні біля штаб-квартири BBC розпочався великий протест проти президента США Дональда Трампа, організований коаліцією Stop Trump UK. Натовп планує маршувати до Вестмінстера, висловлюючи обурення політикою Трампа.

Масштабний протест проти Трампа зібрався у центрі Лондона

У центрі Лондона, неподалік від пишноти Віндзора, великий протест проти президента США Дональда Трампа зібрався біля штаб-квартири BBC, передає УНН.

Деталі

За даними ВВС, протест був організований коаліцією Stop Trump UK, групою з понад 50 організацій, що беруть участь у кампаніях, включаючи кліматичних, антирасистських та пропалестинських активістів.

Зої Гарднер, політична коментаторка та одна з організаторок сьогоднішнього протесту, каже, що Трамп "уособлює все, що ми ненавидимо".

Фото: EPA
Фото: EPA

Ми хочемо, щоб наш уряд продемонстрував певну твердість, мав трохи гордості та відображав те величезне почуття огиди до політики Дональда Трампа у Великій Британії 

– каже вона.

За даними ЗМІ, натовп планує маршувати до Вестмінстера.

Король Чарльз і Камілла зустріли Трампа з дружиною біля Віндзорського замку17.09.25, 14:38 • 1660 переглядiв

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер.

Король Карл III та Камілла зустріли Трампа з Меланією біля Віндзорського замку. Вони також поспілкувалися з принцом Вільямом та Кейт, принцесою Уельською.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Марко Рубіо
Королева Камілла
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Велика Британія
Лондон