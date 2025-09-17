Масштабний протест проти Трампа зібрався у центрі Лондона
Київ • УНН
У Лондоні біля штаб-квартири BBC розпочався великий протест проти президента США Дональда Трампа, організований коаліцією Stop Trump UK. Натовп планує маршувати до Вестмінстера, висловлюючи обурення політикою Трампа.
У центрі Лондона, неподалік від пишноти Віндзора, великий протест проти президента США Дональда Трампа зібрався біля штаб-квартири BBC, передає УНН.
Деталі
За даними ВВС, протест був організований коаліцією Stop Trump UK, групою з понад 50 організацій, що беруть участь у кампаніях, включаючи кліматичних, антирасистських та пропалестинських активістів.
Зої Гарднер, політична коментаторка та одна з організаторок сьогоднішнього протесту, каже, що Трамп "уособлює все, що ми ненавидимо".
Ми хочемо, щоб наш уряд продемонстрував певну твердість, мав трохи гордості та відображав те величезне почуття огиди до політики Дональда Трампа у Великій Британії
За даними ЗМІ, натовп планує маршувати до Вестмінстера.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер.
Король Карл III та Камілла зустріли Трампа з Меланією біля Віндзорського замку. Вони також поспілкувалися з принцом Вільямом та Кейт, принцесою Уельською.