Масштабний протест проти Трампа зібрався у центрі Лондона

У центрі Лондона, неподалік від пишноти Віндзора, великий протест проти президента США Дональда Трампа зібрався біля штаб-квартири BBC, передає УНН.

За даними ВВС, протест був організований коаліцією Stop Trump UK, групою з понад 50 організацій, що беруть участь у кампаніях, включаючи кліматичних, антирасистських та пропалестинських активістів.

Зої Гарднер, політична коментаторка та одна з організаторок сьогоднішнього протесту, каже, що Трамп "уособлює все, що ми ненавидимо".

Фото: EPA

Ми хочемо, щоб наш уряд продемонстрував певну твердість, мав трохи гордості та відображав те величезне почуття огиди до політики Дональда Трампа у Великій Британії