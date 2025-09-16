Трамп разом з дружиною Меланією прибули до Великої Британії (відео)

$41.230.05
16:50 • 13255 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 23155 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 17667 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 32790 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 47882 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 24424 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 40411 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 36664 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16620 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37592 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto16 вересня, 12:18
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55
Rzeczpospolita: у Польщі під час нальоту російських безпілотників будинок уразила ракета з F-16, а не дрон16 вересня, 13:03
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16:50 • 13256 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 23158 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 19856 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 47885 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 40411 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Чарльз ІІІ
Христя Фріланд
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Харків
Польща
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
The Washington Post
Економіст (журнал)

Трамп разом з дружиною Меланією прибули до Великої Британії (відео)

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер.

Трамп разом з дружиною Меланією прибули до Великої Британії (відео)

У вівторок, 16 вересня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп із дружиною Меланією прибув до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого в аеропорту Станстед зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер. Про це інформує SkyNews, передає УНН

Деталі

"Цей державний візит - другий візит Дональда Трампа до Великобританії - є "авантюрою", - пише SkyNews.

Зазначається, що їх супроводжуватиме держсекретар США Марко Рубіо, який раніше прибув до аеропорту Станстед, де його зустріла міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп з 16 по 18 вересня здійснює другий державний візит до Великої Британії. Заплановані зустрічі з королем Чарльзом III, королевою Каміллою та прем'єром Кіром Стармером, а також оголошення економічних угод на понад 10 мільярдів доларів.

За словами Глави Білого дому, зустріч з королем Чарльзом відбудеться у Віндзорському замку, а не в Букінгемському палаці.

Адміністрація Трампа схвалила перший пакет військової допомоги Україні, профінансований союзниками - ЗМІ16.09.25, 19:18 • 2360 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Велика Британія
Сполучені Штати Америки