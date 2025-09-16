Трамп разом з дружиною Меланією прибули до Великої Британії (відео)
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер.
У вівторок, 16 вересня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп із дружиною Меланією прибув до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого в аеропорту Станстед зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер. Про це інформує SkyNews, передає УНН.
Деталі
"Цей державний візит - другий візит Дональда Трампа до Великобританії - є "авантюрою", - пише SkyNews.
Зазначається, що їх супроводжуватиме держсекретар США Марко Рубіо, який раніше прибув до аеропорту Станстед, де його зустріла міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп з 16 по 18 вересня здійснює другий державний візит до Великої Британії. Заплановані зустрічі з королем Чарльзом III, королевою Каміллою та прем'єром Кіром Стармером, а також оголошення економічних угод на понад 10 мільярдів доларів.
За словами Глави Білого дому, зустріч з королем Чарльзом відбудеться у Віндзорському замку, а не в Букінгемському палаці.
