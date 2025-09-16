Трамп вирушив до Британії: деталі поїздки та зустрічей

Президент США Дональд Трамп і вирушив до Великої Британії з другим державним візитом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

Деталі

Трамп сів на борт Air Force One і вирушив до Великої Британії з другим державним візитом.

Президент США сів на борт літака разом з першою леді Меланією Трамп, яка супроводжує його під час поїздки.

Переліт між Вашингтоном і Лондоном триває близько семи годин.

Перед відльотом Трамп похвалив короля Чарльза та премєр-міністра Кіра Стармера, спілкуючись із журналістами у Білому домі.

Він стверджує, що король "його друг", і це "вперше в історії трапляється так, що когось двічі удостоїли честі" державного візиту.

"Тож це була велика честь", – додає він, кажучи, що візит відбувається у Віндзорі, а не в Букінгемському палаці.

"Я не хочу сказати, що один варіант кращий за інший, але кажуть, що Віндзорський замок – це найкращий варіант", - заявив Трамп.

Трамп зазначив, що уряд Великої Британії хоче "вдосконалити торговельну угоду" та заявив, що "ми уклали угоду, і це чудова угода".

Президент США також зазначав, що його візит "в першу чергу" спрямований на зустріч з королем і королевою, додаючи: "Вони мої давні друзі, задовго до того, як він став королем…Я думаю, що він чудово представляє країну, я спостерігав, він такий елегантний джентльмен".

Доповнення

Politico повідомляло, що США та Велика Британія, перед візитом Трампа у Лондон, відновили переговори про мита на експорт сталі та алюмінію. Ці переговори мають політично делікатний характер для правлячої Лейбористської партії Великої Британії.

Володимир Зеленський висловлював сподівання, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зможе провести дуже конкретну дискусію з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо гарантій безпеки США для України. Україна хоче мати документ, який підтримує Америка та всі європейські партнери.