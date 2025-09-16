$41.230.05
Трамп отправился в Британию: детали поездки и встреч

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Президент США Дональд Трамп отправился в Великобританию со вторым государственным визитом в сопровождении первой леди Мелании Трамп. Он отметил, что встреча с королем Чарльзом состоится в Виндзорском замке, а не в Букингемском дворце.

Трамп отправился в Британию: детали поездки и встреч

Президент США Дональд Трамп отправился в Великобританию со вторым государственным визитом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.

Детали

Трамп сел на борт Air Force One и отправился в Великобританию со вторым государственным визитом.

Президент США сел на борт самолета вместе с первой леди Меланией Трамп, которая сопровождает его во время поездки.

Перелет между Вашингтоном и Лондоном длится около семи часов.

Перед отлетом Трамп похвалил короля Чарльза и премьер-министра Кира Стармера, общаясь с журналистами в Белом доме.

Он утверждает, что король "его друг", и это "впервые в истории случается так, что кого-то дважды удостоили чести" государственного визита.

"Так что это была большая честь", – добавляет он, говоря, что визит проходит в Виндзоре, а не в Букингемском дворце.

"Я не хочу сказать, что один вариант лучше другого, но говорят, что Виндзорский замок – это лучший вариант", - заявил Трамп.

Трамп отметил, что правительство Великобритании хочет "усовершенствовать торговое соглашение" и заявил, что "мы заключили соглашение, и это отличное соглашение".

Президент США также отмечал, что его визит "в первую очередь" направлен на встречу с королем и королевой, добавляя: "Они мои давние друзья, задолго до того, как он стал королем…Я думаю, что он прекрасно представляет страну, я наблюдал, он такой элегантный джентльмен".

Дополнение

Politico сообщало, что США и Великобритания, перед визитом Трампа в Лондон, возобновили переговоры о пошлинах на экспорт стали и алюминия. Эти переговоры имеют политически деликатный характер для правящей Лейбористской партии Великобритании.

Владимир Зеленский выражал надежду, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер сможет провести очень конкретную дискуссию с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом относительно гарантий безопасности США для Украины. Украина хочет иметь документ, который поддерживает Америка и все европейские партнеры.

Анна Мурашко

