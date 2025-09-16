Зеленський про гарантії безпеки: хочу мати документ, який підтримують США та всі європейські партнери

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зможе провести дуже конкретну дискусію з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо гарантій безпеки США для України. Україна хоче мати документ, який підтримує Америка та всі європейські партнери. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю Sky News, передає УНН.

Деталі

Зеленський заявив, що єдиний спосіб зупинити бойові дії – це спочатку запровадити чіткі гарантії безпеки. І це, за його словами, можливе лише за умови, що Трамп проявить сміливість.

Зеленський сподівається, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе детальне обговорення з президентом Трампом під час свого державного візиту останнього до Великої Британії цього тижня.

"Я дуже сподіваюся, що він (Стармер – ред.) зможе провести дуже конкретну дискусію щодо гарантій безпеки США для України. Перш ніж ми закінчимо війну, я дуже хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу мати документ, який підтримують США та всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа", - заявив Зеленський.

Доповнення

На початку вересня Президент Володимир Зеленський заявляв, що є базова рамка того, якими будуть гарантії безпеки для України, зокрема визначаються країни, які братимуть участь у тому чи іншому компоненті безпеки.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомляв, що загалом 26 країн виловили готовність відправити військові контингенти або ж підтримати їх для забезпечення миру в Україні. Наразі вирішується, як ці війська будуть розташовані.

Наприкінці літа Трамп, коментуючи гарантії безпеки для України, заявляв, що можливо, США щось зроблять.

