Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
Зеленський про гарантії безпеки: хочу мати документ, який підтримують США та всі європейські партнери

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе конкретну дискусію з Дональдом Трампом щодо гарантій безпеки США для України. Зеленський наголосив на необхідності документа, підтриманого США та європейськими партнерами, для припинення війни.

Зеленський про гарантії безпеки: хочу мати документ, який підтримують США та всі європейські партнери

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зможе провести дуже конкретну дискусію з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо гарантій безпеки США для України. Україна хоче мати документ, який підтримує Америка та всі європейські партнери. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю Sky News, передає УНН.

Деталі

Зеленський заявив, що єдиний спосіб зупинити бойові дії – це спочатку запровадити чіткі гарантії безпеки. І це, за його словами, можливе лише за умови, що Трамп проявить сміливість.

Зеленський сподівається, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе детальне обговорення з президентом Трампом під час свого державного візиту останнього до Великої Британії цього тижня.

"Я дуже сподіваюся, що він (Стармер – ред.) зможе провести дуже конкретну дискусію щодо гарантій безпеки США для України. Перш ніж ми закінчимо війну, я дуже хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу мати документ, який підтримують США та всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа", - заявив Зеленський.

Є сигнали із США, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм: Зеленський про гарантії безпеки

Доповнення

На початку вересня Президент Володимир Зеленський заявляв, що є базова рамка того, якими будуть гарантії безпеки для України, зокрема визначаються країни, які братимуть участь у тому чи іншому компоненті безпеки.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомляв, що загалом 26 країн виловили готовність відправити військові контингенти або ж підтримати їх для забезпечення миру в Україні. Наразі вирішується, як ці війська будуть розташовані.

Наприкінці літа Трамп, коментуючи гарантії безпеки для України, заявляв, що можливо, США щось зроблять.

США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
