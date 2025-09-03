Є сигнали із США, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм: Зеленський про гарантії безпеки
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали зі США щодо готовності надати певний страхувальний механізм
Україна має сигнали із США, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм у рамках майбутніх гарантій безпеки. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, передає УНН.
Щодо безпекових гарантій. Ми вже працюємо в межах "Коаліції охочих", на двосторонньому рівні з партнерами над конкретними безпековими гарантіями. Маємо потужну основу у вигляді двосторонніх угод, зокрема з Данією. Ми поділяємо бачення, що майбутня безпека України має передбачати гарантії подібні до статті 5 (НАТО –ред.). Сьогодні ми детально обговорили це й можливий внесок кожної країни був обговорений. Тепер ми будемо наповнювати це все конкретикою. Хто, що буде робити на суші, на морі, в повітрі й у кіберпросторі
На зразок статті 5 НАТО: Урсула фон дер Ляєн заявила про роботу над гарантіями безпеки для України 18.08.25, 22:37 • 4902 перегляди
Президент наголосив, що ЗСУ будуть ядром та основою гарантій безпеки.
Маємо сигнали із США, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм. Це дуже важливо
Можливо, ми щось зробимо: Трамп про гарантії безпеки для України30.08.25, 20:24 • 6691 перегляд