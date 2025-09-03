Є сигнали із США, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм: Зеленський про гарантії безпеки

$41.360.01
48.180.29
ukenru
Ексклюзив
12:08 • 4606 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 15048 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 13819 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 17934 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 18127 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 21039 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 33747 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 31667 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 86723 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 105686 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
43%
751мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 243468 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 243444 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 234481 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 231070 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 225093 перегляди
Публікації
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
11:49 • 15048 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 20193 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 33747 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 31667 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 86723 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Дніпро (місто)
Франція
Реклама
УНН Lite
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 202513:20 • 508 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 22746 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 36302 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 38894 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 52932 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
The Guardian
Свіфт
M1 Abrams
YouTube

Є сигнали із США, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм: Зеленський про гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали зі США щодо готовності надати певний страхувальний механізм

Є сигнали із США, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм: Зеленський про гарантії безпеки

Україна має сигнали із США, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм у рамках майбутніх гарантій безпеки. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, передає УНН.

Щодо безпекових гарантій. Ми вже працюємо в межах "Коаліції охочих", на двосторонньому рівні з партнерами над конкретними безпековими гарантіями. Маємо потужну основу у вигляді двосторонніх угод, зокрема з Данією. Ми поділяємо бачення, що майбутня безпека України має передбачати гарантії подібні до статті 5 (НАТО –ред.). Сьогодні ми детально обговорили це й можливий внесок кожної країни був обговорений. Тепер ми будемо наповнювати це все конкретикою. Хто, що буде робити на суші, на морі, в повітрі й у кіберпросторі 

- сказав Зеленський.

На зразок статті 5 НАТО: Урсула фон дер Ляєн заявила про роботу над гарантіями безпеки для України 18.08.25, 22:37 • 4902 перегляди

Президент наголосив, що ЗСУ будуть ядром та основою гарантій безпеки.

Маємо сигнали із США, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм. Це дуже важливо 

- заявив Зеленський.

Можливо, ми щось зробимо: Трамп про гарантії безпеки для України30.08.25, 20:24 • 6691 перегляд

Анна Мурашко

Політика
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна