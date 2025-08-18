На зразок статті 5 НАТО: Урсула фон дер Ляєн заявила про роботу над гарантіями безпеки для України
Київ • УНН
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність надати Україні гарантії безпеки, аналогічні п'ятій статті статуту НАТО. Це обговорювалося у Вашингтоні під час зустрічі з президентом США та лідерами ЄС.
Ми працюємо над безпековими гарантіями. Стаття 5 (НАТО -ред. ) говорить про безпекові гарантії
Доповнення
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не буде в НАТО, проте матиме "гарні безпекові гарантії" і "дуже гарний захист"
Довідково
П’ята стаття Статуту НАТО є основним принципом колективної оборони Альянсу. Згідно із нею, напад на одного або кількох членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх.