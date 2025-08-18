На зразок статті 5 НАТО: Урсула фон дер Ляєн заявила про роботу над гарантіями безпеки для України

$41.340.11
48.310.13
ukenru
18:34 • 10793 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 13208 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 11548 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
14:38 • 22619 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 62317 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 43032 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 63997 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 43976 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 123642 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 107785 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.5м/с
65%
751мм
Популярнi новини
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідаєVideo18 серпня, 10:02 • 101553 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 103966 перегляди
Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС18 серпня, 11:22 • 42146 перегляди
Мобілізований порізав себе у ТЦК Києва: реакція центру не забариласьPhoto18 серпня, 13:13 • 7288 перегляди
ЗМІ дізналися склад учасників зустрічі Зеленського та Трампа16:07 • 36255 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
14:23 • 62321 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 64001 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 104527 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 124149 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 123648 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Марк Рютте
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video17:45 • 3896 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 71818 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 63883 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 96803 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 82683 перегляди
Актуальне
Starlink
Готовність 2030
Readiness 2030
Вибори
YouTube

На зразок статті 5 НАТО: Урсула фон дер Ляєн заявила про роботу над гарантіями безпеки для України

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність надати Україні гарантії безпеки, аналогічні п'ятій статті статуту НАТО. Це обговорювалося у Вашингтоні під час зустрічі з президентом США та лідерами ЄС.

На зразок статті 5 НАТО: Урсула фон дер Ляєн заявила про роботу над гарантіями безпеки для України

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність надати Україні гарантії безпеки, аналогічні п'ятій статті статуту НАТО.  Про це вона сказала під час зустрічі президентом США та лідерами ЄС у Вашингтоні, передає УНН

Ми працюємо над безпековими гарантіями. Стаття 5 (НАТО -ред. ) говорить про безпекові гарантії

- заявила Урсула фон дер Ляєн. 

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не буде в НАТО, проте матиме "гарні безпекові гарантії" і "дуже гарний захист"

Довідково

П’ята стаття Статуту НАТО  є основним принципом колективної оборони Альянсу. Згідно із нею, напад на одного або кількох членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх.

Тетяна Краєвська

ПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
НАТО
Вашингтон
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна