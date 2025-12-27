Зеленський: росія не зупиниться на Україні, попри будь-які договори
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що росія демонструє бажання продовжувати війну і не зупиниться, попри будь-які договори. Для України мир є пріоритетом, але для цього потрібна підтримка світу.
Україна не починала цю війну, вона хоче миру. Але росія демонструє бажання продовжувати війну. І вона не зупиниться, незважаючи на будь-які договори, будь-які красномовні їхні меседжі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Для України мир є пріоритетом, але для цього треба бути сильними за столом перемовин. Щоб бути сильними, Україні потрібна підтримка світу - Європи і Сполучених Штатів Америки, заявив Президент.
ППО - зараз недостатньо, зброя - зараз недостатньо, гроші - слава богу, зараз є європейське рішення, але, чесно кажучи, постійний є дефіцит грошей, зокрема, на виробництво зброї і, найголовніше, дронів
Якщо Україна, США і країни Європи будуть на одному боці, це допоможе зупинити російського диктатора володимира путіна. Але якщо США чи Європа будуть на іншому боці барикад, війну це не зупинить, зазначив Зеленський.
Тут немає більше варіантів. І це ризик для всіх країн світу. Бо росія не зупиниться, незважаючи на будь-які договори, будь-які красномовні їхні меседжі. Вони не зупиняться на Україні
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін заявив, що "вирішуватиме питання військовим шляхом, якщо Україна не прагне миру". Як зазначили західні аналітики, він не збирається відмовлятися від ідеї територіальних захоплень в Україні, його претензії виходять далеко за межі вже окупованих регіонів.
Водночас Європа та США готуються до сюрпризів після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.