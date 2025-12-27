путін погрожує продовженням війни, якщо Україна не "прагне миру": бої на півдні і сході тривають
Київ • УНН
російський диктатор заявив про вирішення питання військовим шляхом, якщо Україна не прагне миру на умовах кремля. Начальник генштабу рф валерій герасимов повідомив про просування Донбасом, Запорізькою та Херсонською областями.
російський диктатор володимир путін заявив, що "вирішуватиме питання військовим шляхом, якщо Україна не прагне миру". Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".
Деталі
Ці заяви пролунали під час наради за участі начальника генерального штабу зс рф валерія герасимова. Останній заявив, що взяття під контроль Донбасу, Запорізької та Херсонської областей буде продовжено.
Також він додав, що після захоплення Сіверська російська армія невпинно рухається у бік Слов’янська. За словами герасимова, вже нібито захоплені міста Мирноград Донецької області, який росіяни називають на радянський манер "Димитров" і Гуляйполе Запорізької області.
Водночас путін заявив, що створення смуги безпеки в прикордонних районах України "йде хорошими темпами".
Нагадаємо
За даними західних аналітиків, путін не збирається відмовлятися від ідеї територіальних захоплень в Україні, його претензії виходять далеко за межі вже окупованих регіонів.
19 грудня, під час "прямої лінії", путін заявив, що російські війська нібито повністю оточили 3,5 тисяч українських захисників під Куп’янськом, хоча насправді Сили оборони України майже повністю зачистили місто Куп’янськ від російських окупаційних військ.
Ще раніше, під час виступу на колегії міністерства оборони рф, путін видав серію брехливих заяв щодо війни в Україні. Він стверджував, що російська армія захопила понад 300 населених пунктів у 2025 році, та звинуватив Захід у початку війни.
Голова міноборони рф андрій бєлоусов також заявляв, що рф нібито захопила Куп'янськ, тоді як в Україні це спростували.