"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війни

володимир путін на щорічній "прямій лінії" знову озвучив неправдиві заяви про ситуацію на фронті, стверджуючи, що Україна не готова до миру на умовах росії. Він також цинічно висміяв візит Зеленського до Куп'янська та заявив про нібито успіхи російських військ під Куп'янськом, Лиманом, Мирноградом та Гуляйполем.