"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війни
Київ • УНН
володимир путін на щорічній "прямій лінії" знову озвучив неправдиві заяви про ситуацію на фронті, стверджуючи, що Україна не готова до миру на умовах росії. Він також цинічно висміяв візит Зеленського до Куп'янська та заявив про нібито успіхи російських військ під Куп'янськом, Лиманом, Мирноградом та Гуляйполем.
російський диктатор володимир путін прибув на щорічну традиційну "пряму лінію", яка відбувається 19 грудня. Під час даного заходу він знову озвучив брехливі заяви про ситуацію на фронті і дав зрозуміти, що не зацікавлений у припиненні бойових дій, повідомляє УНН.
Деталі
Спочатку путін заявив, що "не бачить готовності" України до припинення війни на російських умовах. Далі він сказав, що Сили оборони України "відходять по всіх напрямках", хоча насправді це не так.
Також російський диктатор додав, що російські війська нібито повністю оточили 3,5 тисяч українських захисників під Куп’янськом, хоча насправді Сили оборони України майже повністю зачистили місто Куп’янськ від російських окупаційних військ.
Крім того, путін з цинізмом висміяв Президента України Володимира Зеленського і його нещодавній візит в Куп’янськ. Він заявив, що стела, біля якої Зеленський записував відео, знаходиться в кілометрі від міста.
Ну, чого стояти? Заходь в дім, якщо Куп’янськ під вашим контролем
Однак і це не все: головний воєнний злочинець ХХІ століття заявив, що російські війська "близькі до захоплення Лиману, оточили Мирноград, а також на 50% контролюють Гуляйполе".
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін під час виступу на колегії міністерства оборони видав серію брехливих заяв щодо війни в Україні. Він стверджував, що російська армія захопила понад 300 населених пунктів у 2025 році, та звинуватив Захід у початку війни.
Голова міноборони рф андрій бєлоусов також заявив, що рф нібито захопила Куп'янськ, тоді як в Україні це спростували.