"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війни

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Ексклюзив
09:00 • 4088 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45 • 8938 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31 • 10710 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37 • 15170 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 18976 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33 • 17873 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 16995 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 21019 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 29514 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 38862 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
92%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС19 грудня, 00:57 • 14171 перегляди
США виключили з санкційного списку компанії, що постачали обладнання для ВПК росії19 грудня, 01:15 • 4068 перегляди
Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України19 грудня, 01:55 • 11713 перегляди
Мирні переговори: стало відомо, кого путін відправить у Маямі19 грудня, 03:02 • 6376 перегляди
Винахідницька активність у росії досягла 20-річного мінімуму після початку війни - ЦПД19 грудня, 03:53 • 12793 перегляди
Публікації
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
09:00 • 4088 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 38862 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 29286 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 47093 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 46113 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Дмитро Кулеба
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Крим
Китай
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 46113 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 33414 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 32289 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 38899 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 44040 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Шахед-136

"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війни

Київ • УНН

 • 28 перегляди

володимир путін на щорічній "прямій лінії" знову озвучив неправдиві заяви про ситуацію на фронті, стверджуючи, що Україна не готова до миру на умовах росії. Він також цинічно висміяв візит Зеленського до Куп'янська та заявив про нібито успіхи російських військ під Куп'янськом, Лиманом, Мирноградом та Гуляйполем.

"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війни

російський диктатор володимир путін прибув на щорічну традиційну "пряму лінію", яка відбувається 19 грудня. Під час даного заходу він знову озвучив брехливі заяви про ситуацію на фронті і дав зрозуміти, що не зацікавлений у припиненні бойових дій, повідомляє УНН.

Деталі

Спочатку путін заявив, що "не бачить готовності" України до припинення війни на російських умовах. Далі він сказав, що Сили оборони України "відходять по всіх напрямках", хоча насправді це не так.

Також російський диктатор додав, що російські війська нібито повністю оточили 3,5 тисяч українських захисників під Куп’янськом, хоча насправді Сили оборони України майже повністю зачистили місто Куп’янськ від російських окупаційних військ.

Крім того, путін з цинізмом висміяв Президента України Володимира Зеленського і його нещодавній візит в Куп’янськ. Він заявив, що стела, біля якої Зеленський записував відео, знаходиться в кілометрі від міста.

Ну, чого стояти? Заходь в дім, якщо Куп’янськ під вашим контролем

- цинічно сказав диктатор.

Однак і це не все: головний воєнний злочинець ХХІ століття заявив, що російські війська "близькі до захоплення Лиману, оточили Мирноград, а також на 50% контролюють Гуляйполе".

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін під час виступу на колегії міністерства оборони видав серію брехливих заяв щодо війни в Україні. Він стверджував, що російська армія захопила понад 300 населених пунктів у 2025 році, та звинуватив Захід у початку війни.

Голова міноборони рф андрій бєлоусов також заявив, що рф нібито захопила Куп'янськ, тоді як в Україні це спростували.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Україна