"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войны

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Эксклюзив
09:00 • 4416 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
06:45 • 9302 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 10875 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 15319 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 19088 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 17930 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 17043 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 21035 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 29546 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 38980 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
92%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупационная администрация игнорирует вспышку эпидемии в школах Алчевска - ЦНС19 декабря, 00:57 • 14171 просмотра
США исключили из санкционного списка компании, поставлявшие оборудование для ВПК России19 декабря, 01:15 • 4068 просмотра
Информаторы ФСБ получили длительные сроки за установку "видеоловушек" возле аэродромов на западе Украины19 декабря, 01:55 • 11713 просмотра
Мирные переговоры: стало известно, кого Путин отправит в Майами19 декабря, 03:02 • 6376 просмотра
Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД19 декабря, 03:53 • 12793 просмотра
публикации
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 4416 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 38980 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 29401 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 47206 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 46251 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Дмитрий Кулеба
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Крым
Китай
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 46251 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 33456 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 32324 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 38931 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 44074 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Шахед-136

"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войны

Киев • УНН

 • 114 просмотра

владимир путин на ежегодной "прямой линии" снова озвучил неправдивые заявления о ситуации на фронте, утверждая, что Украина не готова к миру на условиях россии. Он также цинично высмеял визит Зеленского в Купянск и заявил о якобы успехах российских войск под Купянском, Лиманом, Мирноградом и Гуляйполем.

"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войны

российский диктатор владимир путин прибыл на ежегодную традиционную "прямую линию", которая проходит 19 декабря. Во время данного мероприятия он снова озвучил лживые заявления о ситуации на фронте и дал понять, что не заинтересован в прекращении боевых действий, сообщает УНН.

Детали

Сначала путин заявил, что "не видит готовности" Украины к прекращению войны на российских условиях. Далее он сказал, что Силы обороны Украины "отходят по всем направлениям", хотя на самом деле это не так.

Также российский диктатор добавил, что российские войска якобы полностью окружили 3,5 тысяч украинских защитников под Купянском, хотя на самом деле Силы обороны Украины почти полностью зачистили город Купянск от российских оккупационных войск.

Кроме того, путин с цинизмом высмеял Президента Украины Владимира Зеленского и его недавний визит в Купянск. Он заявил, что стела, возле которой Зеленский записывал видео, находится в километре от города.

Ну, чего стоять? Заходи в дом, если Купянск под вашим контролем

- цинично сказал диктатор.

Однако и это не все: главный военный преступник XXI века заявил, что российские войска "близки к захвату Лимана, окружили Мирноград, а также на 50% контролируют Гуляйполе".

Напомним

российский диктатор владимир путин во время выступления на коллегии министерства обороны выдал серию лживых заявлений относительно войны в Украине. Он утверждал, что российская армия захватила более 300 населенных пунктов в 2025 году, и обвинил Запад в начале войны.

Глава минобороны рф андрей белоусов также заявил, что рф якобы захватила Купянск, тогда как в Украине это опровергли.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина