"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войны
Киев • УНН
владимир путин на ежегодной "прямой линии" снова озвучил неправдивые заявления о ситуации на фронте, утверждая, что Украина не готова к миру на условиях россии. Он также цинично высмеял визит Зеленского в Купянск и заявил о якобы успехах российских войск под Купянском, Лиманом, Мирноградом и Гуляйполем.
российский диктатор владимир путин прибыл на ежегодную традиционную "прямую линию", которая проходит 19 декабря. Во время данного мероприятия он снова озвучил лживые заявления о ситуации на фронте и дал понять, что не заинтересован в прекращении боевых действий, сообщает УНН.
Детали
Сначала путин заявил, что "не видит готовности" Украины к прекращению войны на российских условиях. Далее он сказал, что Силы обороны Украины "отходят по всем направлениям", хотя на самом деле это не так.
Также российский диктатор добавил, что российские войска якобы полностью окружили 3,5 тысяч украинских защитников под Купянском, хотя на самом деле Силы обороны Украины почти полностью зачистили город Купянск от российских оккупационных войск.
Кроме того, путин с цинизмом высмеял Президента Украины Владимира Зеленского и его недавний визит в Купянск. Он заявил, что стела, возле которой Зеленский записывал видео, находится в километре от города.
Ну, чего стоять? Заходи в дом, если Купянск под вашим контролем
Однако и это не все: главный военный преступник XXI века заявил, что российские войска "близки к захвату Лимана, окружили Мирноград, а также на 50% контролируют Гуляйполе".
Напомним
российский диктатор владимир путин во время выступления на коллегии министерства обороны выдал серию лживых заявлений относительно войны в Украине. Он утверждал, что российская армия захватила более 300 населенных пунктов в 2025 году, и обвинил Запад в начале войны.
Глава минобороны рф андрей белоусов также заявил, что рф якобы захватила Купянск, тогда как в Украине это опровергли.