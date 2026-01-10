Это уже не просто слова: Глава МИД Швеции о заявлениях Трампа по Гренландии
Киев • УНН
Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард заявила о необходимости серьезно отнестись к посягательствам Трампа на Гренландию. Она подчеркнула важность сохранения мирового порядка и принципов международного права.
Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард заявила о необходимости серьезно отнестись к новым посягательствам президента США Дональда Трампа на Гренландию. Об этом шведский министр сказала в интервью Sveriges Radio, пишет УНН.
Теперь это уже не просто слова администрации США, которые отличаются от тех, к которым мы привыкли. Мы также видим, что они готовы действовать быстро. Мы видели это в Венесуэле. Это означает, что мы должны серьезно относиться к их словам и действовать, чтобы результат соответствовал нашим интересам
По словам главы МИД Швеции, посягательства США на Гренландию создают дополнительную нагрузку на сотрудничество в рамках НАТО.
"Очевидно, что в оборонном альянсе так быть не должно", – говорит она.
Премьер Дании предупредила, что взятие США Гренландии под контроль может положить конец НАТО06.01.26, 09:00 • 5506 просмотров
Стенергард также подчеркнула необходимость сохранения мирового порядка, основанного на правилах, и принципов, лежащих в его основе.
Принципы являются фундаментальными, и мы должны отстаивать их. Это также соответствует интересам Швеции в области безопасности. Часто говорят, что международное право является первой линией обороны. Международное право, даже если его не всегда соблюдают, хорошо нам служит. Я верю, что так будет и впредь, и поэтому мы должны отстаивать его… Но я также должна позаботиться о том, чтобы Швеция не выделялась таким образом, что это вредит нам
Трамп заявил, что Гренландия нужна США для безопасности после назначения спецпредставителя23.12.25, 09:52 • 3646 просмотров