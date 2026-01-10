$42.990.00
10 января, 11:45
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Это уже не просто слова: Глава МИД Швеции о заявлениях Трампа по Гренландии

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард заявила о необходимости серьезно отнестись к посягательствам Трампа на Гренландию. Она подчеркнула важность сохранения мирового порядка и принципов международного права.

Это уже не просто слова: Глава МИД Швеции о заявлениях Трампа по Гренландии

Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард заявила о необходимости серьезно отнестись к новым посягательствам президента США Дональда Трампа на Гренландию. Об этом шведский министр сказала в интервью Sveriges Radio, пишет УНН.

Теперь это уже не просто слова администрации США, которые отличаются от тех, к которым мы привыкли. Мы также видим, что они готовы действовать быстро. Мы видели это в Венесуэле. Это означает, что мы должны серьезно относиться к их словам и действовать, чтобы результат соответствовал нашим интересам

- подчеркнула она.

По словам главы МИД Швеции, посягательства США на Гренландию создают дополнительную нагрузку на сотрудничество в рамках НАТО.

"Очевидно, что в оборонном альянсе так быть не должно", – говорит она.

Премьер Дании предупредила, что взятие США Гренландии под контроль может положить конец НАТО06.01.26, 09:00 • 5506 просмотров

Стенергард также подчеркнула необходимость сохранения мирового порядка, основанного на правилах, и принципов, лежащих в его основе.

Принципы являются фундаментальными, и мы должны отстаивать их. Это также соответствует интересам Швеции в области безопасности. Часто говорят, что международное право является первой линией обороны. Международное право, даже если его не всегда соблюдают, хорошо нам служит. Я верю, что так будет и впредь, и поэтому мы должны отстаивать его… Но я также должна позаботиться о том, чтобы Швеция не выделялась таким образом, что это вредит нам

- подчеркнула она.

Трамп заявил, что Гренландия нужна США для безопасности после назначения спецпредставителя23.12.25, 09:52 • 3646 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Дипломатка
Гренландия
НАТО
Венесуэла
Дональд Трамп
Швеция