Это уже не просто слова: Глава МИД Швеции о заявлениях Трампа по Гренландии

Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард заявила о необходимости серьезно отнестись к новым посягательствам президента США Дональда Трампа на Гренландию. Об этом шведский министр сказала в интервью Sveriges Radio, пишет УНН.

Теперь это уже не просто слова администрации США, которые отличаются от тех, к которым мы привыкли. Мы также видим, что они готовы действовать быстро. Мы видели это в Венесуэле. Это означает, что мы должны серьезно относиться к их словам и действовать, чтобы результат соответствовал нашим интересам

По словам главы МИД Швеции, посягательства США на Гренландию создают дополнительную нагрузку на сотрудничество в рамках НАТО.

"Очевидно, что в оборонном альянсе так быть не должно", – говорит она.

Премьер Дании предупредила, что взятие США Гренландии под контроль может положить конец НАТО

Стенергард также подчеркнула необходимость сохранения мирового порядка, основанного на правилах, и принципов, лежащих в его основе.

Принципы являются фундаментальными, и мы должны отстаивать их. Это также соответствует интересам Швеции в области безопасности. Часто говорят, что международное право является первой линией обороны. Международное право, даже если его не всегда соблюдают, хорошо нам служит. Я верю, что так будет и впредь, и поэтому мы должны отстаивать его… Но я также должна позаботиться о том, чтобы Швеция не выделялась таким образом, что это вредит нам