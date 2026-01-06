$42.420.13
Премьер Дании предупредила, что взятие США Гренландии под контроль может положить конец НАТО

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что захват Гренландии Америкой будет означать конец военного альянса НАТО. Это стало ответом на призыв президента США Дональда Трампа передать остров под контроль США после военной операции в Венесуэле.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в понедельник, что захват Гренландии Америкой будет означать конец военного альянса НАТО, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Ее комментарии прозвучали в ответ на возобновленный призыв президента США Дональда Трампа передать стратегически богатый полезными ископаемыми арктический остров под контроль США после военной операции в Венесуэле, состоявшейся на выходных.

Операция американских войск в Каракасе с целью захвата лидера Николаса Мадуро и его жены, проведенная рано в субботу утром, потрясла мир и усилила беспокойство в Дании и Гренландии, которая является полуавтономной территорией датского королевства и, таким образом, является частью НАТО.

Фредериксен и ее гренландский коллега Йенс Фредерик Нильсен раскритиковали комментарии президента и предупредили о катастрофических последствиях. Многочисленные европейские лидеры выразили солидарность с ними.

Лидеры Гренландии и Дании призвали Трампа прекратить угрозы по поводу взятия под контроль со стороны США05.01.26, 08:27 • 4808 просмотров

"Если Соединенные Штаты решат атаковать другую страну НАТО военным путем, то все остановится, – сказала Фредериксен датскому телеканалу TV2 в понедельник. – То есть, включая наше НАТО, а значит, и безопасность, которая была обеспечена с конца Второй мировой войны".

Трамп неоднократно призывал во время своего президентского переходного периода и первых месяцев своего второго срока к юрисдикции США над Гренландией и не исключал военной силы для взятия под контроль острова. Его комментарии в воскресенье, в частности слова журналистам "давайте поговорим о Гренландии через 20 дней", еще больше углубили опасения, что США планируют вмешательство в Гренландию в ближайшее время.

Фредериксен также сказала, что к Трампу "следует относиться серьезно", когда он говорит, что хочет Гренландию. "Мы не примем ситуацию, когда нам и Гренландии угрожает такая угроза", - добавила она.

Нильсен на пресс-конференции в понедельник заявил, что Гренландию нельзя сравнивать с Венесуэлой. Он призвал своих избирателей сохранять спокойствие и единство.

"Мы не находимся в ситуации, когда думаем, что страна может быть захвачена за одну ночь, и именно поэтому мы настаиваем на том, что хотим хорошего сотрудничества", - сказал он.

Нильсен добавил: "Ситуация не такова, чтобы Соединенные Штаты могли просто захватить Гренландию".

Аск Роструп, политический журналист TV2, написал в понедельник в живом блоге станции, что Метте ранее категорически отвергла бы идею американского захвата Гренландии. Но теперь, пишет Роструп, риторика настолько обострилась, что она вынуждена признать такую возможность.

В воскресенье Трамп также высмеял усилия Дании по усилению национальной безопасности Гренландии, заявив, что датчане добавили "еще одну собачью упряжку" к арсеналу арктической территории.

"Сейчас это так стратегически важно, - сказал Трамп журналистам в воскресенье, возвращаясь в Вашингтон из своего дома во Флориде. - Гренландия повсюду покрыта российскими и китайскими кораблями".

Он добавил: "Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности, и Дания не сможет этого сделать".

Трамп заявил, что США "нужна Гренландия для обороны"04.01.26, 21:24 • 7144 просмотра

Но Ульрик Прам Гад, эксперт по вопросам глобальной безопасности из Датского института международных исследований, написал в прошлогоднем отчете, что "в Арктике действительно есть российские и китайские корабли, но эти суда находятся слишком далеко, чтобы их можно было увидеть из Гренландии с биноклем или без него".

На этой неделе гренландцы и датчане были еще больше возмущены сообщением в социальных сетях, после рейда, бывшей чиновницы администрации Трампа, ставшей подкастером, Кэти Миллер. В сообщении изображена иллюстрированная карта Гренландии в цветах звезд и полос с подписью: "Скоро".

"И да, мы ожидаем полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания", - сказал посол Йеспер Меллер Соренсен, главный посланник Дании в Вашингтоне, в ответе Миллер, которая замужем за влиятельным заместителем руководителя аппарата Трампа Стивеном Миллером.

"Гренландия должна быть частью США": Миллер из Белого дома сделал заявление о позиции администрации Трампа06.01.26, 08:30 • 1450 просмотров

Дополнение

Министерство обороны США управляет удаленной космической базой Питуффик на северо-западе Гренландии. Она была построена в соответствии с оборонным соглашением 1951 года между Данией и Соединенными Штатами. Она поддерживает операции по предупреждению о ракетном нападении, противоракетной обороне и космическому наблюдению для США и НАТО.

На материковой части Дании партнерство между США и Данией было давним. Датчане покупают американские истребители F-35, и только в прошлом году парламент Дании одобрил законопроект, который позволяет размещать военные базы США на датской земле.

Критики говорят, что голосование передало суверенитет Дании США. Законодательство расширяет предыдущее военное соглашение, заключенное в 2023 году с администрацией Байдена, по которому американские войска имели широкий доступ к датским авиабазам в скандинавской стране.

Юлия Шрамко

