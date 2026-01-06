Премьер Дании предупредила, что взятие США Гренландии под контроль может положить конец НАТО

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в понедельник, что захват Гренландии Америкой будет означать конец военного альянса НАТО, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Ее комментарии прозвучали в ответ на возобновленный призыв президента США Дональда Трампа передать стратегически богатый полезными ископаемыми арктический остров под контроль США после военной операции в Венесуэле, состоявшейся на выходных.

Операция американских войск в Каракасе с целью захвата лидера Николаса Мадуро и его жены, проведенная рано в субботу утром, потрясла мир и усилила беспокойство в Дании и Гренландии, которая является полуавтономной территорией датского королевства и, таким образом, является частью НАТО.

Фредериксен и ее гренландский коллега Йенс Фредерик Нильсен раскритиковали комментарии президента и предупредили о катастрофических последствиях. Многочисленные европейские лидеры выразили солидарность с ними.

Лидеры Гренландии и Дании призвали Трампа прекратить угрозы по поводу взятия под контроль со стороны США

"Если Соединенные Штаты решат атаковать другую страну НАТО военным путем, то все остановится, – сказала Фредериксен датскому телеканалу TV2 в понедельник. – То есть, включая наше НАТО, а значит, и безопасность, которая была обеспечена с конца Второй мировой войны".

Трамп неоднократно призывал во время своего президентского переходного периода и первых месяцев своего второго срока к юрисдикции США над Гренландией и не исключал военной силы для взятия под контроль острова. Его комментарии в воскресенье, в частности слова журналистам "давайте поговорим о Гренландии через 20 дней", еще больше углубили опасения, что США планируют вмешательство в Гренландию в ближайшее время.

Фредериксен также сказала, что к Трампу "следует относиться серьезно", когда он говорит, что хочет Гренландию. "Мы не примем ситуацию, когда нам и Гренландии угрожает такая угроза", - добавила она.

Нильсен на пресс-конференции в понедельник заявил, что Гренландию нельзя сравнивать с Венесуэлой. Он призвал своих избирателей сохранять спокойствие и единство.

"Мы не находимся в ситуации, когда думаем, что страна может быть захвачена за одну ночь, и именно поэтому мы настаиваем на том, что хотим хорошего сотрудничества", - сказал он.

Нильсен добавил: "Ситуация не такова, чтобы Соединенные Штаты могли просто захватить Гренландию".

Аск Роструп, политический журналист TV2, написал в понедельник в живом блоге станции, что Метте ранее категорически отвергла бы идею американского захвата Гренландии. Но теперь, пишет Роструп, риторика настолько обострилась, что она вынуждена признать такую возможность.

В воскресенье Трамп также высмеял усилия Дании по усилению национальной безопасности Гренландии, заявив, что датчане добавили "еще одну собачью упряжку" к арсеналу арктической территории.

"Сейчас это так стратегически важно, - сказал Трамп журналистам в воскресенье, возвращаясь в Вашингтон из своего дома во Флориде. - Гренландия повсюду покрыта российскими и китайскими кораблями".

Он добавил: "Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности, и Дания не сможет этого сделать".

Трамп заявил, что США "нужна Гренландия для обороны"

Но Ульрик Прам Гад, эксперт по вопросам глобальной безопасности из Датского института международных исследований, написал в прошлогоднем отчете, что "в Арктике действительно есть российские и китайские корабли, но эти суда находятся слишком далеко, чтобы их можно было увидеть из Гренландии с биноклем или без него".

На этой неделе гренландцы и датчане были еще больше возмущены сообщением в социальных сетях, после рейда, бывшей чиновницы администрации Трампа, ставшей подкастером, Кэти Миллер. В сообщении изображена иллюстрированная карта Гренландии в цветах звезд и полос с подписью: "Скоро".

"И да, мы ожидаем полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания", - сказал посол Йеспер Меллер Соренсен, главный посланник Дании в Вашингтоне, в ответе Миллер, которая замужем за влиятельным заместителем руководителя аппарата Трампа Стивеном Миллером.

"Гренландия должна быть частью США": Миллер из Белого дома сделал заявление о позиции администрации Трампа

Дополнение

Министерство обороны США управляет удаленной космической базой Питуффик на северо-западе Гренландии. Она была построена в соответствии с оборонным соглашением 1951 года между Данией и Соединенными Штатами. Она поддерживает операции по предупреждению о ракетном нападении, противоракетной обороне и космическому наблюдению для США и НАТО.

На материковой части Дании партнерство между США и Данией было давним. Датчане покупают американские истребители F-35, и только в прошлом году парламент Дании одобрил законопроект, который позволяет размещать военные базы США на датской земле.

Критики говорят, что голосование передало суверенитет Дании США. Законодательство расширяет предыдущее военное соглашение, заключенное в 2023 году с администрацией Байдена, по которому американские войска имели широкий доступ к датским авиабазам в скандинавской стране.