Трамп заявил, что США "нужна Гренландия для обороны"

Президент США Дональд Трамп говорит, что США "нужна Гренландия для обороны", о чем американский лидер заявил The Atlantic, пишет УНН.

Детали

The Atlantic указало, что Трампа спросили, может ли нападение на Венесуэлу свидетельствовать о готовности предпринять военные действия для захвата контроля над Гренландией, автономной территорией в составе Королевства Дания, которая отклонила территориальные претензии Америки. Государственный секретарь США Марко Рубио днем ранее заявил, что мир должен обратить на это внимание после операции в Венесуэле. "Когда он говорит вам, что собирается что-то сделать, когда он говорит вам, что собирается решить проблему, он имеет это в виду", – сказал Рубио. Трамп неоднократно говорил, что США "нужно" контролировать Гренландию.

Трамп сказал, что другие должны решить, что означают военные действия США в Венесуэле для Гренландии.

"Им придется самим это увидеть. Я действительно не знаю. Он был очень щедр ко мне, Марко, вчера, - сказал Трамп. - Знаете, я тогда не имел в виду Гренландию. Но нам нужна Гренландия, безусловно. Нам нужна она для обороны".

