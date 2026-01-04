Трамп заявил, что США "нужна Гренландия для обороны"

$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:52 • 8640 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
15:39 • 12610 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 37625 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 25399 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 39615 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 49995 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 56236 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 54895 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 50452 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 65119 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.1м/с
86%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Задержание Мадуро: Литва напомнила, как лидер Венесуэлы поддержал агрессию рф против Украины4 января, 09:56 • 9392 просмотра
В россии подорвали военный "КамАЗ", перевозивший личный состав: оккупанты понесли потериVideo4 января, 11:37 • 13123 просмотра
Зеленский анонсировал назначение нового главы Госпогранслужбы в скором времени4 января, 13:19 • 13264 просмотра
ОПЕК+ согласилась поддерживать стабильную добычу нефти, несмотря на разногласия между членами13:35 • 7948 просмотра
кадыров появился на публике с тростью после сообщений о его госпитализации13:58 • 16268 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 90641 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 109353 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 119223 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 255451 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 191401 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Государственная граница Украины
Иран
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo17:30 • 3756 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле16:22 • 4666 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto15:02 • 5504 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 21329 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 69065 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
The New York Times

Трамп заявил, что США "нужна Гренландия для обороны"

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что США нужна Гренландия для обороны. Это было сказано в ответ на вопрос о возможных военных действиях после операции в Венесуэле.

Трамп заявил, что США "нужна Гренландия для обороны"

Президент США Дональд Трамп говорит, что США "нужна Гренландия для обороны", о чем американский лидер заявил The Atlantic, пишет УНН.

Детали

The Atlantic указало, что Трампа спросили, может ли нападение на Венесуэлу свидетельствовать о готовности предпринять военные действия для захвата контроля над Гренландией, автономной территорией в составе Королевства Дания, которая отклонила территориальные претензии Америки. Государственный секретарь США Марко Рубио днем ранее заявил, что мир должен обратить на это внимание после операции в Венесуэле. "Когда он говорит вам, что собирается что-то сделать, когда он говорит вам, что собирается решить проблему, он имеет это в виду", – сказал Рубио. Трамп неоднократно говорил, что США "нужно" контролировать Гренландию.

Трамп сказал, что другие должны решить, что означают военные действия США в Венесуэле для Гренландии.

"Им придется самим это увидеть. Я действительно не знаю. Он был очень щедр ко мне, Марко, вчера, - сказал Трамп. - Знаете, я тогда не имел в виду Гренландию. Но нам нужна Гренландия, безусловно. Нам нужна она для обороны".

Трамп заявил, что Гренландия нужна США для безопасности после назначения спецпредставителя23.12.25, 09:52 • 3540 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Гренландия
Марко Рубио
Венесуэла
Дональд Трамп
Дания
Соединённые Штаты