The New York Times

Трамп заявив, що США "потрібна Гренландія для оборони"

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що США потрібна Гренландія для оборони. Це було сказано у відповідь на запитання щодо можливих військових дій після операції у Венесуелі.

Трамп заявив, що США "потрібна Гренландія для оборони"

Президент США Дональд Трамп каже, що США "потрібна Гренландія для оборони", про що американський лідер заявив The Atlantic, пише УНН.

Деталі

The Atlantic вказало, що Трампа запитали, чи може напад на Венесуелу свідчити про готовність вжити військових дій для захоплення контролю над Гренландією, автономною територією у складі Королівства Данія, яка відхилила територіальні претензії Америки. Державний секретар США Марко Рубіо днем раніше заявив, що світ повинен звернути на це увагу після операції у Венесуелі. "Коли він каже вам, що збирається щось зробити, коли він каже вам, що збирається вирішити проблему, він має це на увазі", – сказав Рубіо. Трамп неодноразово говорив, що США "потрібно" контролювати Гренландію.

Трамп сказав, що інші мають вирішити, що означають військові дії США у Венесуелі для Гренландії.

"Їм доведеться самим це побачити. Я справді не знаю. Він був дуже щедрим до мене, Марко, вчора, - сказав Трамп. - Знаєте, я тоді не мав на увазі Гренландію. Але нам потрібна Гренландія, безумовно. Нам потрібна вона для оборони".

Трамп заявив, що Гренландія потрібна США для безпеки після призначення спецпредставника 23.12.25, 09:52

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ґренландія
Марко Рубіо
Венесуела
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати Америки