Трамп заявив, що Гренландія потрібна США для безпеки після призначення спецпредставника

Президент США Дональд Трамп у понеділок знову заявив про своє бажання, щоб США контролювали Гренландію, після оголошення про призначення губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем на острів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Нам потрібна Гренландія для національної безпеки, а не для корисних копалин... Якщо ви подивитеся на Гренландію, ви подивитеся вздовж узбережжя, ви побачите російські й китайські кораблі всюди. Вона нам потрібна для національної безпеки. Ми повинні її мати", – сказав Трамп журналістам у Палм-Біч, штат Флорида, додавши, що Лендрі хоче "очолити цю справу".

Водночас президент наголосив, що його зацікавленість не пов’язана з енергетичними чи мінеральними ресурсами Гренландії — мовляв, США мають достатньо власних ресурсів — а з тим, що, на його думку, Данія не витрачає достатньо коштів на захист острова. Гренландія є автономною залежною територією Данії з власним самоврядуванням та парламентом.

"У них дуже невелике населення, і я не знаю — кажуть "Данія", але Данія не витрачає гроші. У них немає військового захисту", — сказав Трамп. "Кажуть, що Данія була там 300 років тому чи щось таке, з кораблем. Ну, ми теж були там з кораблями, я впевнений. Тож нам доведеться все вирішити".

Доповнення

Трамп проявляє великий інтерес до контролю над Гренландією після того, як шість років тому вперше висловив ідею купівлі території у Данії. Але під час свого другого терміну він став більш відкрито говорити про це та направив ключових американських посадовців, зокрема віцепрезидента Дж. Д. Ванса та міністра енергетики Криса Райта, на арктичний острів. Дональд Трамп-молодший, старший син президента, також відвідав Гренландію в січні перед інавгурацією Трампа на другий термін.

Інтерес Трампа викликає настороженість у мешканців Гренландії та Данії і привертає увагу данської розвідки. Служба оборонної розвідки Данії вперше цього місяця назвала США потенційною загрозою безпеці, відзначивши зусилля країни використовувати свої економічні та технологічні можливості як інструмент впливу на союзників і супротивників.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соціальних мережах після оголошення заявила, що ЄС "повністю солідарний із Данією та народом Гренландії".

"Арктична безпека залишається ключовим пріоритетом для Європейського Союзу, і в цьому ми прагнемо співпрацювати з союзниками та партнерами", — зазначила вона. "Територіальна цілісність і суверенітет — фундаментальні принципи міжнародного права. Ці принципи важливі не лише для ЄС, а й для всіх країн світу".

Нагадаємо

Американський президент Трамп призначив губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланником США у Гренландії, що підкреслює наміри посилити вплив США в Арктиці. Це рішення викликає питання, оскільки Лендрі очолив штат Луїзіана лише у січні 2024 року.

