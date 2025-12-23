Трамп заявив, що Гренландія потрібна США для безпеки після призначення спецпредставника

$42.150.10
49.490.02
ukenru
Ексклюзив
06:30 • 6194 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 21840 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 37814 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 55281 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 36754 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 32630 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 28417 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 25328 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21620 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18722 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.1м/с
86%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Активність ворожих дронів змінила маршрути низки пасажирських поїздів в Україні: Укрзалізниця назвала рейси23 грудня, 00:39 • 15977 перегляди
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"02:14 • 16745 перегляди
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталіPhoto02:50 • 15812 перегляди
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News04:02 • 15912 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури05:45 • 17182 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 55285 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 45741 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 74868 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 96699 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 131556 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Олег Кіпер
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Німеччина
Одеса
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 15248 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 18046 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 40429 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 37661 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 39237 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
The New York Times
The Washington Post
Дипломатка

Трамп заявив, що Гренландія потрібна США для безпеки після призначення спецпредставника

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Дональд Трамп знову висловив бажання, щоб США контролювали Гренландію, заявивши про її важливість для національної безпеки. Це сталося після призначення Джеффа Лендрі спеціальним посланником на острів.

Трамп заявив, що Гренландія потрібна США для безпеки після призначення спецпредставника

Президент США Дональд Трамп у понеділок знову заявив про своє бажання, щоб США контролювали Гренландію, після оголошення про призначення губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем на острів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Нам потрібна Гренландія для національної безпеки, а не для корисних копалин... Якщо ви подивитеся на Гренландію, ви подивитеся вздовж узбережжя, ви побачите російські й китайські кораблі всюди. Вона нам потрібна для національної безпеки. Ми повинні її мати", – сказав Трамп журналістам у Палм-Біч, штат Флорида, додавши, що Лендрі хоче "очолити цю справу".

Водночас президент наголосив, що його зацікавленість не пов’язана з енергетичними чи мінеральними ресурсами Гренландії — мовляв, США мають достатньо власних ресурсів — а з тим, що, на його думку, Данія не витрачає достатньо коштів на захист острова. Гренландія є автономною залежною територією Данії з власним самоврядуванням та парламентом.

"У них дуже невелике населення, і я не знаю — кажуть "Данія", але Данія не витрачає гроші. У них немає військового захисту", — сказав Трамп. "Кажуть, що Данія була там 300 років тому чи щось таке, з кораблем. Ну, ми теж були там з кораблями, я впевнений. Тож нам доведеться все вирішити".

Доповнення

Трамп проявляє великий інтерес до контролю над Гренландією після того, як шість років тому вперше висловив ідею купівлі території у Данії. Але під час свого другого терміну він став більш відкрито говорити про це та направив ключових американських посадовців, зокрема віцепрезидента Дж. Д. Ванса та міністра енергетики Криса Райта, на арктичний острів. Дональд Трамп-молодший, старший син президента, також відвідав Гренландію в січні перед інавгурацією Трампа на другий термін.

Канада відкриє нові консульства в Гренландії та на Алясці 17.12.25, 11:21 • 3345 переглядiв

Інтерес Трампа викликає настороженість у мешканців Гренландії та Данії і привертає увагу данської розвідки. Служба оборонної розвідки Данії вперше цього місяця назвала США потенційною загрозою безпеці, відзначивши зусилля країни використовувати свої економічні та технологічні можливості як інструмент впливу на союзників і супротивників.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соціальних мережах після оголошення заявила, що ЄС "повністю солідарний із Данією та народом Гренландії".

"Арктична безпека залишається ключовим пріоритетом для Європейського Союзу, і в цьому ми прагнемо співпрацювати з союзниками та партнерами", — зазначила вона. "Територіальна цілісність і суверенітет — фундаментальні принципи міжнародного права. Ці принципи важливі не лише для ЄС, а й для всіх країн світу".

Нагадаємо

Американський президент Трамп призначив губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланником США у Гренландії, що підкреслює наміри посилити вплив США в Арктиці. Це рішення викликає питання, оскільки Лендрі очолив штат Луїзіана лише у січні 2024 року.

Данія відреагувала на призначення спецпосланця США в Гренландії, наголосивши на повазі до територіальної цілісності22.12.25, 12:07 • 2966 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Луїзіана
Ґренландія
Джей Ді Венс
Європейська комісія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Данія
Китай
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн