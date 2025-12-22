Трамп призначив спецпосланця США у Гренландії

$42.340.00
49.590.00
ukenru
01:25 • 2358 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 10624 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 20699 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 29517 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 30238 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 43540 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 68844 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 76586 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 44857 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 38039 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.3м/с
88%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічим не відрізняються від ІДІЛ: Сибіга відреагував на викрадення людей росіянами на Сумщині21 грудня, 17:20 • 3938 перегляди
Китай купив у росії золото на рекордну суму - ЗМІ21 грудня, 17:50 • 6524 перегляди
Україна і США обговорюють у Флориді часові рамки "мирних рішень" - Зеленський21 грудня, 18:44 • 3290 перегляди
Стармер і Трамп у Флориді обговорили майбутнє України21 грудня, 19:28 • 2996 перегляди
Зірка горорів Джеймс Ренсон помер у 46 років: судмедексперти назвали причину21:19 • 5860 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 20371 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 43182 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 76583 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 114250 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 83683 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Ніколас Мадуро
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Венесуела
Європа
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 17406 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 19297 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 31558 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 53935 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 37251 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Фільм
Техніка
Серіали

Трамп призначив спецпосланця США у Гренландії

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Американський президент Трамп призначив губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланником США у Гренландії, що підкреслює наміри посилити вплив США в Арктиці. Це рішення викликає питання, оскільки Лендрі очолив штат Луїзіана лише у січні 2024 року.

Трамп призначив спецпосланця США у Гренландії
Фото: Reuters

Дональд Трамп зробив черговий резонансний крок у зовнішній політиці, призначивши губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланником США у Гренландії. Це рішення знову підігріває інтерес Вашингтона до стратегічно важливого острова, який є частиною Королівства Данія. Про це пише Reuters, пише УНН.

Деталі

Призначення Лендрі підкреслює наміри Трампа посилити вплив США в Арктиці. Президент впевнений, що досвід губернатора допоможе реалізувати національні інтереси в регіоні, який багатий на ресурси та має критичне оборонне значення.

Джефф розуміє, наскільки важлива Гренландія для нашої національної безпеки, і рішуче просуватиме інтереси нашої країни заради безпеки, захисту та виживання наших союзників, і, власне, всього світу 

– написав Трамп у дописі на Truth Social.

Наразі призначення викликає низку запитань у політичних колах США. Джефф Лендрі очолив штат Луїзіана лише у січні 2024 року, і "не було одразу зрозуміло, чи потрібно Лендрі піти у відставку зі своєї губернаторської посади", щоб обійняти нову роль.

Білий дім поки утримується від додаткових роз'яснень щодо повноважень нового посланця. Нагадаємо, що під час свого першого терміну Трамп уже висловлював ідею купівлі Гренландії у Данії, що тоді спричинило дипломатичний скандал. Схоже, до цього питання адміністрація вирішила повернутися з новим кадровим підходом.

Розвідка Данії вперше назвала США потенційною загрозою національній безпеці10.12.25, 23:19 • 4638 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Дипломатка
Луїзіана
Ґренландія
Білий дім
Reuters
Вашингтон
Данія
Сполучені Штати Америки