Трамп призначив спецпосланця США у Гренландії
Київ • УНН
Американський президент Трамп призначив губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланником США у Гренландії, що підкреслює наміри посилити вплив США в Арктиці. Це рішення викликає питання, оскільки Лендрі очолив штат Луїзіана лише у січні 2024 року.
Дональд Трамп зробив черговий резонансний крок у зовнішній політиці, призначивши губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланником США у Гренландії. Це рішення знову підігріває інтерес Вашингтона до стратегічно важливого острова, який є частиною Королівства Данія. Про це пише Reuters, пише УНН.
Деталі
Призначення Лендрі підкреслює наміри Трампа посилити вплив США в Арктиці. Президент впевнений, що досвід губернатора допоможе реалізувати національні інтереси в регіоні, який багатий на ресурси та має критичне оборонне значення.
Джефф розуміє, наскільки важлива Гренландія для нашої національної безпеки, і рішуче просуватиме інтереси нашої країни заради безпеки, захисту та виживання наших союзників, і, власне, всього світу
Наразі призначення викликає низку запитань у політичних колах США. Джефф Лендрі очолив штат Луїзіана лише у січні 2024 року, і "не було одразу зрозуміло, чи потрібно Лендрі піти у відставку зі своєї губернаторської посади", щоб обійняти нову роль.
Білий дім поки утримується від додаткових роз'яснень щодо повноважень нового посланця. Нагадаємо, що під час свого першого терміну Трамп уже висловлював ідею купівлі Гренландії у Данії, що тоді спричинило дипломатичний скандал. Схоже, до цього питання адміністрація вирішила повернутися з новим кадровим підходом.
Розвідка Данії вперше назвала США потенційною загрозою національній безпеці10.12.25, 23:19 • 4638 переглядiв