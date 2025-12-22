$42.340.00
Трамп назначил спецпосланника США в Гренландии

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Американский президент Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником США в Гренландии, что подчеркивает намерения усилить влияние США в Арктике. Это решение вызывает вопросы, поскольку Лэндри возглавил штат Луизиана только в январе 2024 года.

Трамп назначил спецпосланника США в Гренландии
Фото: Reuters

Дональд Трамп сделал очередной резонансный шаг во внешней политике, назначив губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником США в Гренландии. Это решение вновь подогревает интерес Вашингтона к стратегически важному острову, который является частью Королевства Дания. Об этом пишет Reuters, пишет УНН.

Подробности

Назначение Лэндри подчеркивает намерения Трампа усилить влияние США в Арктике. Президент уверен, что опыт губернатора поможет реализовать национальные интересы в регионе, который богат ресурсами и имеет критическое оборонное значение.

Джефф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и решительно будет продвигать интересы нашей страны ради безопасности, защиты и выживания наших союзников, и, собственно, всего мира 

– написал Трамп в сообщении на Truth Social.

На данный момент назначение вызывает ряд вопросов в политических кругах США. Джефф Лэндри возглавил штат Луизиана только в январе 2024 года, и "не было сразу понятно, нужно ли Лэндри уйти в отставку со своей губернаторской должности", чтобы занять новую роль.

Белый дом пока воздерживается от дополнительных разъяснений относительно полномочий нового посланника. Напомним, что во время своего первого срока Трамп уже высказывал идею покупки Гренландии у Дании, что тогда вызвало дипломатический скандал. Похоже, к этому вопросу администрация решила вернуться с новым кадровым подходом.

