Разведка Дании впервые назвала США потенциальной угрозой национальной безопасности
Киев • УНН
Датская служба оборонной разведки впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности страны, отмечая, что США ставят на первое место собственные интересы и посягают на Гренландию. Россия и Китай по-прежнему рассматриваются как основные риски для Дании.
Датская служба оборонной разведки (DDIS) впервые назвала Соединенные Штаты потенциальной угрозой собственной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
В разведывательном отчете за 2025 год, в частности, говорится, что США все больше ставят на первое место собственные интересы и ныне используют свою экономическую и технологическую мощь как инструмент силы, также в отношении союзников и партнеров.
Она (DDIS - ред.) также подчеркнула растущий интерес США к Гренландии, территории Датского королевства, в результате обострения соперничества великих держав в Арктике. Ежегодная оценка угрозы DDIS происходит после неоднократных намеков Дональда Трампа на то, что он хотел бы взять под контроль Гренландию, что вызвало дипломатическую напряженность между Копенгагеном и Вашингтоном. Президент США также не исключает захвата арктического острова с помощью военной силы
В то же время Россия и Китай рассматриваются как основные риски для Дании.
Неопределенность относительно роли США как гаранта безопасности Европы увеличит готовность России усилить свои гибридные атаки против Организации Североатлантического договора, тогда как использование Китаем экономического и военного рычага продолжает бросать вызов влиянию Запада. ... Регион Балтийского моря – это район, где существует наибольший риск того, что Россия применит военную силу против НАТО
Напомним
Дания планирует пожертвовать Украине 9,4 миллиарда крон в 2026 году, что почти вдвое меньше, чем в 2025 году.
