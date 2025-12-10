$42.180.11
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
18:59 • 6028 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
17:30 • 13158 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 15563 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 15233 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 17112 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 20536 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 19294 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 19142 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17525 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Разведка Дании впервые назвала США потенциальной угрозой национальной безопасности

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Датская служба оборонной разведки впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности страны, отмечая, что США ставят на первое место собственные интересы и посягают на Гренландию. Россия и Китай по-прежнему рассматриваются как основные риски для Дании.

Разведка Дании впервые назвала США потенциальной угрозой национальной безопасности

Датская служба оборонной разведки (DDIS) впервые назвала Соединенные Штаты потенциальной угрозой собственной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

В разведывательном отчете за 2025 год, в частности, говорится, что США все больше ставят на первое место собственные интересы и ныне используют свою экономическую и технологическую мощь как инструмент силы, также в отношении союзников и партнеров.

Она (DDIS - ред.) также подчеркнула растущий интерес США к Гренландии, территории Датского королевства, в результате обострения соперничества великих держав в Арктике. Ежегодная оценка угрозы DDIS происходит после неоднократных намеков Дональда Трампа на то, что он хотел бы взять под контроль Гренландию, что вызвало дипломатическую напряженность между Копенгагеном и Вашингтоном. Президент США также не исключает захвата арктического острова с помощью военной силы

- пишет издание.

В то же время Россия и Китай рассматриваются как основные риски для Дании.

Неопределенность относительно роли США как гаранта безопасности Европы увеличит готовность России усилить свои гибридные атаки против Организации Североатлантического договора, тогда как использование Китаем экономического и военного рычага продолжает бросать вызов влиянию Запада. ... Регион Балтийского моря – это район, где существует наибольший риск того, что Россия применит военную силу против НАТО

- считают в разведке Дании.

Напомним

Дания планирует пожертвовать Украине 9,4 миллиарда крон в 2026 году, что почти вдвое меньше, чем в 2025 году.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
НАТО
Дональд Трамп
Дания
Китай
Соединённые Штаты