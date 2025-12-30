$42.220.15
В Житомире несовершеннолетнюю пациентку привязывали и избивали в больнице, полиция на сообщения о пытках не реагировала - Лубинец

Киев • УНН

 • 758 просмотра

В больнице Житомира несовершеннолетнюю пациентку привязывали к кровати, били по лицу и душили подушкой. Полиция прибыла в медучреждение только после вмешательства Офиса Омбудсмена, который требует оценить бездействие правоохранителей.

В Житомире несовершеннолетнюю пациентку привязывали и избивали в больнице, полиция на сообщения о пытках не реагировала - Лубинец

В больнице Житомира несовершеннолетнюю пациентку привязывали к кровати, били по лицу и душили подушкой. Полиция отреагировала и прибыла в медучреждение только после вмешательства Офиса Омбудсмена. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и добавил, что немедленно обратился в Офис Генпрокурора и Нацполиции - требует дать оценку бездействию правоохранителей, передает УНН.

Детали

По словам Лубинца, свидетелем криков, избиения и издевательств над пациенткой в больнице Житомира стал 15-летний парень. Он обратился в полицию, но реакции не было, поэтому сообщил мне.

После получения жалобы я немедленно направил мониторинговую группу в Житомир. Нарушения подтвердились: несовершеннолетнюю пациентку привязывали к кровати, били по лицу и душили подушкой. Полиция снова оставила сообщение о насилии без реакции. По официальным документам фиксация ребенка длилась всего 2 часа. Но наши сотрудники выяснили, что на самом деле ее применяли почти все время пребывания в учреждении, за исключением коротких перерывов — фактически почти сутки

- сообщил Омбудсмен.

По словам Лубинца, "шокирует, что полиция прибыла на место только после вмешательства нашего Офиса". Только тогда были начаты следственные действия, отбор доказательств и документирование преступления. Сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР по статье 127 УК (пытки).

Необходимо провести независимую проверку диагнозов всех детей, а также медицинских заключений и ухода: Генпрокурор Кравченко обратился к министрам здравоохранения и соцполитики08.12.25, 16:16 • 10301 просмотр

Омбудсмен также немедленно обратился в Офис Генпрокурора и Нацполиции, чтобы взять под контроль досудебное расследование и оценить действия правоохранителей, которые ранее не отреагировали на сообщение ребенка о пытках и телесных повреждениях.

Пострадавшая девушка сейчас находится в НДСЛ "Охматдет" в отделении интенсивной терапии, где не только восстанавливается, но и оправляется от пережитого. Недавно мы ее посетили и обсудили дальнейшую поддержку. Нарушения прав детей в учреждениях здравоохранения недопустимы и требуют немедленной реакции государства. Дополнительно обратился в Минздрав по защите прав пациентки и проверке указанных обстоятельств

- подчеркнул Лубинец.

Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране08.12.25, 15:22 • 40421 просмотр

Антонина Туманова

