В Житомире несовершеннолетнюю пациентку привязывали и избивали в больнице, полиция на сообщения о пытках не реагировала - Лубинец

В больнице Житомира несовершеннолетнюю пациентку привязывали к кровати, били по лицу и душили подушкой. Полиция отреагировала и прибыла в медучреждение только после вмешательства Офиса Омбудсмена. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и добавил, что немедленно обратился в Офис Генпрокурора и Нацполиции - требует дать оценку бездействию правоохранителей, передает УНН.

По словам Лубинца, свидетелем криков, избиения и издевательств над пациенткой в больнице Житомира стал 15-летний парень. Он обратился в полицию, но реакции не было, поэтому сообщил мне.

После получения жалобы я немедленно направил мониторинговую группу в Житомир. Нарушения подтвердились: несовершеннолетнюю пациентку привязывали к кровати, били по лицу и душили подушкой. Полиция снова оставила сообщение о насилии без реакции. По официальным документам фиксация ребенка длилась всего 2 часа. Но наши сотрудники выяснили, что на самом деле ее применяли почти все время пребывания в учреждении, за исключением коротких перерывов — фактически почти сутки