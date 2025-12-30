У Житомирі неповнолітню пацієнтку прив'язували та били у лікарні, поліція на повідомлення про катування не реагувала - Лубінець
У лікарні Житомира неповнолітню пацієнтку прив'язували до ліжка, били по обличчю та душили подушкою. Поліція прибула до медзакладу лише після втручання Офісу Омбудсмана, який вимагає оцінити бездіяльність правоохоронців.
У лікарні Житомира неповнолітню пацієнтку прив’язували до ліжка, били по обличчю та душили подушкою. Поліція відреагувала та прибула до медзакладу лише після втручання Офісу Омбудсмана. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець иі додав, що невідкладно звернувся до Офісу Генпрокурора та Нацполіції - вимагає дати оцінку бездіяльності правоохоронців, передає УНН.
Деталі
За словами Лубінця, свідком криків, побиття та знущань над пацієнткою в лікарні Житомира став 15-річний хлопець. Він звернувся до поліції, але реакції не було, тому повідомив мене.
Після отримання скарги я невідкладно направив моніторингову групу до Житомира. Порушення підтвердилися: неповнолітню пацієнтку прив’язували до ліжка, били по обличчю та душили подушкою. Поліція знову залишила повідомлення про насильство без реакції. За офіційними документами фіксація дитини тривала лише 2 години. Але наші працівники з’ясували, що насправді її застосовували майже весь час перебування у закладі, за винятком коротких перерв — фактично майже добу
За словами Лубінця, "шокує, що поліція прибула на місце лише після втручання нашого Офісу". Лише тоді було розпочато слідчі дії, відбір доказів і документування злочину. Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за статтею 127 ККУ (катування).
Омбудсман також невідкладно звернувся до Офісу Генпрокурора та Нацполіції, щоб взяти під контроль досудове розслідування та оцінити дії правоохоронців, які раніше не відреагували на повідомлення дитини про катування та тілесні ушкодження.
Постраждала дівчина наразі перебуває в НДСЛ "Охматдит" у відділенні інтенсивної терапії, де не тільки відновлюється, але й оговтується від пережитого. Нещодавно ми її відвідали й обговорили подальшу підтримку. Порушення прав дітей у закладах охорони здоров’я неприпустимі і вимагають негайної реакції держави. Додатково звернувся в МОЗ щодо захисту прав пацієнтки та перевірки вказаних обставин
