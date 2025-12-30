У Житомирі неповнолітню пацієнтку прив'язували та били у лікарні, поліція на повідомлення про катування не реагувала - Лубінець

У лікарні Житомира неповнолітню пацієнтку прив’язували до ліжка, били по обличчю та душили подушкою. Поліція відреагувала та прибула до медзакладу лише після втручання Офісу Омбудсмана. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець иі додав, що невідкладно звернувся до Офісу Генпрокурора та Нацполіції - вимагає дати оцінку бездіяльності правоохоронців, передає УНН.

За словами Лубінця, свідком криків, побиття та знущань над пацієнткою в лікарні Житомира став 15-річний хлопець. Він звернувся до поліції, але реакції не було, тому повідомив мене.

Після отримання скарги я невідкладно направив моніторингову групу до Житомира. Порушення підтвердилися: неповнолітню пацієнтку прив’язували до ліжка, били по обличчю та душили подушкою. Поліція знову залишила повідомлення про насильство без реакції. За офіційними документами фіксація дитини тривала лише 2 години. Але наші працівники з’ясували, що насправді її застосовували майже весь час перебування у закладі, за винятком коротких перерв — фактично майже добу