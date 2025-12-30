$42.220.15
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлю
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнім
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
У Житомирі неповнолітню пацієнтку прив'язували та били у лікарні, поліція на повідомлення про катування не реагувала - Лубінець

Київ • УНН

У лікарні Житомира неповнолітню пацієнтку прив'язували до ліжка, били по обличчю та душили подушкою. Поліція прибула до медзакладу лише після втручання Офісу Омбудсмана, який вимагає оцінити бездіяльність правоохоронців.

У Житомирі неповнолітню пацієнтку прив'язували та били у лікарні, поліція на повідомлення про катування не реагувала - Лубінець

У лікарні Житомира неповнолітню пацієнтку прив’язували до ліжка, били по обличчю та душили подушкою. Поліція відреагувала та прибула до медзакладу лише після втручання Офісу Омбудсмана. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець иі додав, що невідкладно звернувся до Офісу Генпрокурора та Нацполіції - вимагає дати оцінку бездіяльності правоохоронців, передає УНН.

Деталі

За словами Лубінця, свідком криків, побиття та знущань над пацієнткою в лікарні Житомира став 15-річний хлопець. Він звернувся до поліції, але реакції не було, тому повідомив мене. 

Після отримання скарги я невідкладно направив моніторингову групу до Житомира. Порушення підтвердилися: неповнолітню пацієнтку прив’язували до ліжка, били по обличчю та душили подушкою. Поліція знову залишила повідомлення про насильство без реакції. За офіційними документами фіксація дитини тривала лише 2 години. Але наші працівники з’ясували, що насправді її застосовували майже весь час перебування у закладі, за винятком коротких перерв — фактично майже добу 

- повідомив Омбудсман.

За словами Лубінця, "шокує, що поліція прибула на місце лише після втручання нашого Офісу". Лише тоді було розпочато слідчі дії, відбір доказів і документування злочину. Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за статтею 127 ККУ (катування).

Необхідно провести незалежну перевірку діагнозів усіх дітей, а також медвисновки і догляд: Генпрокурор Кравченко звернувся до міністрів охорони здоров’я та соцполітики08.12.25, 16:16 • 10301 перегляд

Омбудсман також невідкладно звернувся до Офісу Генпрокурора та Нацполіції, щоб взяти під контроль досудове розслідування та оцінити дії правоохоронців, які раніше не відреагували на повідомлення дитини про катування та тілесні ушкодження.

Постраждала дівчина наразі перебуває в НДСЛ "Охматдит" у відділенні інтенсивної терапії, де не тільки відновлюється, але й оговтується від пережитого. Нещодавно ми її відвідали й обговорили подальшу підтримку. Порушення прав дітей у закладах охорони здоров’я неприпустимі і вимагають негайної реакції держави. Додатково звернувся в МОЗ щодо захисту прав пацієнтки та перевірки вказаних обставин 

- наголосив Лубінець.

Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні08.12.25, 15:22 • 40419 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Житомир