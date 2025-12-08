Необхідно провести незалежну перевірку діагнозів усіх дітей, а також медвисновки і догляд: Генпрокурор Кравченко звернувся до міністрів охорони здоров’я та соцполітики
Київ • УНН
Генеральний прокурор Руслан Кравченко звернувся до міністрів та чиновників із закликом провести незалежну перевірку діагнозів усіх дітей та умов у дитячих закладах. У разі порушень прокуратура обіцяє діяти швидко та жорстко.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко звернувся до міністрів охорони здоров’я та соціальної політики та інших чиновників із закликом провести незалежну перевірку діагнозів усіх дітей, а також умови, медичні висновки та догляд. У разі порушень та бездіяльності - органи прокуратури будуть діяти швидко і жорстко, передає УНН.
Звертаюся до міністрів охорони здоров’я та соціальної політики, до соціальних служб, керівників дитячих закладів, голів ОДА та РДА. Немає часу на відписки, на "комісії", які нічого не змінюють. Необхідно провести незалежну перевірку діагнозів усіх дітей. Перевірити умови, медичні висновки, догляд
За словами Генпрокурора, у разі порушень та бездіяльності, органи прокуратури будуть діяти швидко і жорстко.
Нагадаємо
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко після візиту до найбільшого в Україні благодійного дитячого шелтера "Місто добра" та низки шокуючих історій маленьких українців анонсував кадрові рішення, а також повну перевірка всіх дитячих будинків по країні. Кравченко також наголосив - в Україні відсьогодні діє принцип нульової толерантності до насильства й недбалості щодо дітей.
