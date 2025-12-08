$42.060.13
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 11384 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 12843 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 11753 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 18477 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 11345 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 11984 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 12077 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 10182 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 26549 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Необхідно провести незалежну перевірку діагнозів усіх дітей, а також медвисновки і догляд: Генпрокурор Кравченко звернувся до міністрів охорони здоров’я та соцполітики

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко звернувся до міністрів та чиновників із закликом провести незалежну перевірку діагнозів усіх дітей та умов у дитячих закладах. У разі порушень прокуратура обіцяє діяти швидко та жорстко.

Необхідно провести незалежну перевірку діагнозів усіх дітей, а також медвисновки і догляд: Генпрокурор Кравченко звернувся до міністрів охорони здоров’я та соцполітики

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко звернувся до міністрів охорони здоров’я та соціальної політики та інших чиновників із закликом провести незалежну перевірку діагнозів усіх дітей, а також умови, медичні висновки та догляд. У разі порушень та бездіяльності - органи прокуратури будуть діяти швидко і жорстко, передає УНН.

Звертаюся до міністрів охорони здоров’я та соціальної політики, до соціальних служб, керівників дитячих закладів, голів ОДА та РДА. Немає часу на відписки,  на "комісії", які нічого не змінюють. Необхідно провести незалежну перевірку діагнозів усіх дітей. Перевірити умови, медичні висновки, догляд 

- написав Кравченко у Telegram.

"Кожен, хто вбив або зґвалтував дитину повинен отримати довічне" - Генпрокурор Кравченко про вирок Косову22.09.25, 16:03 • 4185 переглядiв

За словами Генпрокурора, у разі порушень та бездіяльності, органи прокуратури будуть діяти швидко і жорстко.

Нагадаємо

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко після візиту до найбільшого в Україні благодійного дитячого шелтера "Місто добра" та низки шокуючих історій маленьких українців анонсував кадрові рішення, а також повну перевірка всіх дитячих будинків по країні. Кравченко також наголосив - в Україні відсьогодні діє принцип нульової толерантності до насильства й недбалості щодо дітей.

Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей20.11.25, 10:21 • 30767 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Руслан Кравченко
благодійність
Україна