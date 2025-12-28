$41.930.00
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
11:16 • 7480 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
09:00 • 10722 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 16522 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 27903 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 41798 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 40278 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 31130 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 26645 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21848 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
На Буковині сталася масштабна пожежа на птахофермі: згоріли п'ять тисяч курей

Київ • УНН

 • 20 перегляди

На Чернівеччині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на птахофермі в селі Замостя. Вогонь знищив будівлю площею 975 кв.м та призвів до загибелі близько 5 тисяч голів птиці.

На Буковині сталася масштабна пожежа на птахофермі: згоріли п'ять тисяч курей

У Чернівецькій області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на птахофермі. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Чернівецькій області, передає УНН.

Деталі

Уночі, 28 грудня надійшов виклик про масштабну пожежу в селі Замостя Вашківецької територіальної громади Вижницького району. Про подію рятувальників повідомив власник. 

Вогнеборці та місцеві пожежні команди ліквідували пожежу в будівлі для утримання свійської птиці на площі 975 кв.м.

Через пізнє виявлення загорання, полум'я знищило перекриття та покрівлю будівлю. Внаслідок пожежі загинуло близько 5 тисяч голів свійської птиці (курей). 

Причину пожежі та завдані збитки встановлюють фахівці. Загиблих та постраждалих на пожежі немає.

Нагадаємо

На Сумщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури, спричинену атакою російських БпЛА. Ворог завдав повторного удару по місцю роботи ДСНС, але ніхто з особового складу не постраждав. 

Алла Кіосак

Кримінал та НП
Село
Тварини
Війна в Україні
Чернівецька область
Сумська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій