На Буковині сталася масштабна пожежа на птахофермі: згоріли п'ять тисяч курей
Київ • УНН
На Чернівеччині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на птахофермі в селі Замостя. Вогонь знищив будівлю площею 975 кв.м та призвів до загибелі близько 5 тисяч голів птиці.
У Чернівецькій області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на птахофермі. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Чернівецькій області, передає УНН.
Деталі
Уночі, 28 грудня надійшов виклик про масштабну пожежу в селі Замостя Вашківецької територіальної громади Вижницького району. Про подію рятувальників повідомив власник.
Вогнеборці та місцеві пожежні команди ліквідували пожежу в будівлі для утримання свійської птиці на площі 975 кв.м.
Через пізнє виявлення загорання, полум'я знищило перекриття та покрівлю будівлю. Внаслідок пожежі загинуло близько 5 тисяч голів свійської птиці (курей).
Причину пожежі та завдані збитки встановлюють фахівці. Загиблих та постраждалих на пожежі немає.
Нагадаємо
На Сумщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури, спричинену атакою російських БпЛА. Ворог завдав повторного удару по місцю роботи ДСНС, але ніхто з особового складу не постраждав.