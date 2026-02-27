Білий дім скликав термінову нараду через використання військових лазерів на кордоні з Мексикою

$43.210.03
51.020.06
ukenru
19:28 • 2794 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
15:15 • 11974 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 19192 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 29264 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 31805 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 36984 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 51238 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 45349 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 39027 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33260 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
85%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла27 лютого, 11:04 • 14667 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto27 лютого, 12:25 • 23329 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 18448 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 16590 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 11979 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo20:06 • 1370 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом16:38 • 11211 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 12081 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 16700 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 18559 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Михайло Федоров
Руслан Кравченко
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Китай
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto18:52 • 2918 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові17:35 • 4742 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto16:49 • 5624 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 25690 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 23008 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Starlink
The Washington Post

Білий дім скликав термінову нараду через використання військових лазерів на кордоні з Мексикою

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Адміністрація президента США провела зустріч через інциденти із застосуванням лазерних систем, які призвели до помилкового збиття дрона та закриття повітряного простору. Пентагон використовував лазери проти дронів без належної координації з цивільними диспетчерами.

Білий дім скликав термінову нараду через використання військових лазерів на кордоні з Мексикою

Адміністрація президента США провела закриту зустріч за участю представників Пентагону та Федерального управління цивільної авіації (FAA) для обговорення інцидентів із застосуванням високоенергетичних лазерних систем. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Приводом для розмови стала серія небезпечних випадків поблизу техаського кордону, коли військові використовували новітнє озброєння проти дронів без належної координації з цивільними диспетчерами. Відсутність зв’язку між відомствами вже призвела до помилкового збиття американського державного безпілотника та короткочасного закриття повітряного простору над важливими прикордонними зонами.

Помилкове знищення власного дрона та колапс комунікації

Згідно з даними джерел, знайомих із ситуацією, нещодавно Пентагон помилково збив безпілотний апарат Митної та прикордонної служби США поблизу Форт-Хенкока.

Американські військові атакували судно наркоторговців у Карибському морі, загинули три людини14.02.26, 15:38 • 10023 перегляди

Міністерство оборони застосувало лазерну установку, не узгодивши дії з FAA, що змусило авіаційну владу терміново розширювати обмеження на польоти для забезпечення безпеки. Цей інцидент став другим за останні два тижні – аналогічна ситуація в районі Ель-Пасо призвела до блокування повітряного простору, яке офіційно пояснювали загрозою від мексиканських наркокартелів, хоча справжньою причиною було неузгоджене тестування лазера.

Реакція законодавців та заклики до незалежного розслідування

Повторення небезпечних інцидентів викликало гостру критику з боку американських законодавців, які вимагають проведення незалежного розслідування щодо порушення протоколів взаємодії між урядовими установами.

У спільній заяві Пентагону, FAA та прикордонної служби зазначається, що відомства працюють над посиленням співпраці для запобігання подібним помилкам у майбутньому. Водночас посадовці наголосили, що застосування таких технологій є вимушеним кроком для протидії безпрецедентним загрозам з боку іноземних терористичних організацій та мексиканських кримінальних структур на південному кордоні.

Пентагон ініціює створення ШІ-інструментів для автоматизованих кібератак на критичну інфраструктуру Китаю27.02.26, 20:24 • 1458 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Техніка
Федеральне авіаційне управління США
Міністерство оборони США
Bloomberg
Сполучені Штати Америки