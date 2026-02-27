Білий дім скликав термінову нараду через використання військових лазерів на кордоні з Мексикою

Адміністрація президента США провела закриту зустріч за участю представників Пентагону та Федерального управління цивільної авіації (FAA) для обговорення інцидентів із застосуванням високоенергетичних лазерних систем. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Приводом для розмови стала серія небезпечних випадків поблизу техаського кордону, коли військові використовували новітнє озброєння проти дронів без належної координації з цивільними диспетчерами. Відсутність зв’язку між відомствами вже призвела до помилкового збиття американського державного безпілотника та короткочасного закриття повітряного простору над важливими прикордонними зонами.

Помилкове знищення власного дрона та колапс комунікації

Згідно з даними джерел, знайомих із ситуацією, нещодавно Пентагон помилково збив безпілотний апарат Митної та прикордонної служби США поблизу Форт-Хенкока.

Міністерство оборони застосувало лазерну установку, не узгодивши дії з FAA, що змусило авіаційну владу терміново розширювати обмеження на польоти для забезпечення безпеки. Цей інцидент став другим за останні два тижні – аналогічна ситуація в районі Ель-Пасо призвела до блокування повітряного простору, яке офіційно пояснювали загрозою від мексиканських наркокартелів, хоча справжньою причиною було неузгоджене тестування лазера.

Реакція законодавців та заклики до незалежного розслідування

Повторення небезпечних інцидентів викликало гостру критику з боку американських законодавців, які вимагають проведення незалежного розслідування щодо порушення протоколів взаємодії між урядовими установами.

У спільній заяві Пентагону, FAA та прикордонної служби зазначається, що відомства працюють над посиленням співпраці для запобігання подібним помилкам у майбутньому. Водночас посадовці наголосили, що застосування таких технологій є вимушеним кроком для протидії безпрецедентним загрозам з боку іноземних терористичних організацій та мексиканських кримінальних структур на південному кордоні.

